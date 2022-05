Pour la 1ère fois en France, une collectivité lance un emprunt pour financer ses projets écologiques. L'idée c'est de réunir 300 000 € grâce à des émissions d’obligations, qui doivent rapporter jusqu'à 2.5% d'intérêt et lutter contre le réchauffement climatique

Placez votre argent et participez à la transition écologique du Pays Haut

Le Cœur de Pays-Haut va financer sa transition écologique grâce à ses habitants. La communauté de commune va lever 300 000 € d’emprunt obligataire. Cette souscription est une première en France pour une collectivité, réservée aux résidents de l’intercommunalité.

A quoi va servir cet argent?

Le Cœur du Pays-Haut veut réduire les émissions de CO2, grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques, le développement de l'éolien et de l'hydrogène, avec l'ambition de faire émerger les futurs projets, comme la mobilité verte, un cadastre solaire ou encore un écosystème hydrogène.

Il s’agit aussi de redistribuer une partie de la richesse créée par la collectivité aux habitants du territoire. La rémunération annuelle est fixée à 2,5 % brut sur 5 ans., soiyt un peu plus que l’épargne réglementée. Grâce aux dividendes que le Cœur de Haut Pays touchera à travers sa Société d’Economie Mixte, la SODEGER, elle pourra rembourser avec intérêt l’argent que vous lui aurez confié et participer à la transition écologique du territoire. Pour 300 000 € le gain sera de 7500 € au terme de l'emprunt.

Comment participer?

Pour participer il faut être majeur et résidant dans l’une des 25 communes du territoire. Le minimum pour participer est fixé à 50 € et au maximum 5 000 €. Vous prêtez directement à Cœur du Pays-Haut en souscrivant à son emprunt obligataire via la plateforme Collecticity. Vous pouvez participer en cliquant sur le lien ici.

Après un délai de 3 semaines, le placement sera ouvert aux habitants des territoires voisins.

Une première qui donne du sens à l'épargne

Cette opération est une première en France. Si le volume d'argent emprunté est modeste, c'est aussi un projet « pilote » , et une nouvelle façon d’aborder le développement des énergies renouvelables. Bien entendu la priorité est de faire face à l’urgence climatique tout en impliquant les habitants de manière participative. C'est aussi une façon de donner du sens à l'épargne et d'engager une dynamique vertueuse. Toute cette opération est garantie par la collectivité.