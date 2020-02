Plage de la Pointe Rouge: les travaux de réaménagement ont débuté

Marseille, France

C'est peut être la fin d'un long feuilleton ou en tous cas un nouvel épisode de la privatisation partielle de la plage de la Pointe Rouge . Les restaurateurs étaient entrés en résistance en 2016, en lançant une pétition face au projet de refonte de la plage en application stricte de la loi "littoral" de 1986 et contre le projet de destruction des terrasses existantes en béton. Trois ans et demi plus tard, huit restaurateurs ont donc du démolir leurs terrasses, et servent les clients sur le sable, aux beaux jours seulement car les établissements sont désormais fermés pendant la période hivernale. En attendant les nouveaux aménagements, comme les terrasses en bois "démontables" livrées au printemps 2021, à la fin des travaux.

près de 4 millions d'euros de travaux sur l'espace sable

Un très gros chantier car en dehors des aménagements extérieurs, il y a également des travaux d'évacuation des eaux pluviales, le tout à l'égout pour respecter la loi "littoral", ainsi que des travaux d'électricité. " Ce sont d'énormes travaux" précise Didier Reault, l'adjoint en charge du domaine maritime "on en a pour près de 4 millions d'euros sur l'espace sable, c'est à dire la plage elle même et une dizaine de millions d’euros pour la protection de la plage, en mer, avec des dispositifs sous marins qui nous permettent d'éviter l''érosion de la plage, et tout ça à la demande de l’Etat qui est propriétaire du domaine public maritime sur cette plage."

20% de la plage pour les surfaces commerciales

Parmi les huit commerces historiques de la plage de la Pointe Rouge, sept ont finalement remporté les fameux appels d'offre et le droit d'exploiter pendant six ans la terrasse en face de leur établissement. Des surfaces commerciales qui ne devront pas dépasser les 20% de la totalité de la plage, 80% devant rester en espace public, libre et gratuit. Avec également des droits et des devoirs pour les établissements commerciaux précise Didier Réault "comme notamment le nettoyage de la plage 10 mètres autour de leur terrasse, avoir une sécurisation également et une gestion des toilettes publiques organisée par les restaurateurs."

Images d'illustration du projet de valorisation de la plage de la Pointe Rouge. - Ville de Marseille