Plages du Pont d'Arc : la baignade à nouveau autorisée

On ne connait toujours pas l'origine de cette pollution mais les résultats d'analyses sur les deux prélèvements effectués mercredi matin et publiés ce jeudi à la mi journée montrent que la concentration d'entérocoques intestinaux est passée de plus de 3800 unités pour 100 millilitres d'eau à 52 pour la plage du Pont d'Arc amont et 42 pour la plage aval. Le seuil maximal est fixé à 660 unités pour 100 millilitres d'eau.

ⓘ Publicité

La baignade avait été interdite mercredi dans la matinée après que la commune a reçu les résultats d'analyses effectués lundi et qui montraient une concentration anormalement élevée d'entérocoques intestinaux. On ne connait pas l'origine de cette pollution ponctuelle mais on peut soupçonner la présence d'un cadavre d'animal dans la rivière.

Ces interdictions ponctuels de baignade se produisent régulièrement mais sont globalement assez rares. Les plages du Pont d'Arc avait déjà été fermées au mois de juin. C'est le cadavre d'un sanglier mort dans la rivière qui avait causé la pollution.

Pour répondre à la polémique naissante sur le fait qu'il n' y ait pas eu d' information en amont du stationnement payant, le maire de Vallon-Pont-d'Arc Guy Massot fait savoir que l'interdiction de baignade sera indiquée avant de prendre les navettes ainsi que sur les horodateurs.