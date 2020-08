Plainte contre EDF pour une série d'infractions environnementales à Flamanville

Les associations anti-nucléaire estiment que les rappels à l'ordre de l'ASN ne suffisent pas et souhaitent des sanctions contre EDF.

C'est une plainte au pénal, qui vient d'être déposée, la semaine dernière à Cherbourg, par plusieurs associations opposées au nucléaire. Le Réseau Sortir du nucléaire, France Nature Environnement, Stop EPR ni à Penly ni ailleurs et le CRILAN, se sont associés pour entamer cette démarche en justice. Elle intervient après plusieurs mois passés à analyser le rapport établi par l'Autorité de sûreté nucléaire suite à l'inspection renforcée menée au sein de la centrale de Flamanville les 4 et 5 juin 2019.

Sanctionner les mauvaises pratiques

Pour les associations, EDF est coupable de manquements aux règles édictées et visant à protéger l'environnement. Et alors que l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) se contente de demander à l'opérateur une remise en conformité de ses pratiques et de ses installations, les associations estiment que ces mauvaises pratiques doivent être sanctionnées par la justice, d'où la plainte.

Parmi les problèmes pointés du doigt par l'ASN, le manque de surveillance du travail réalisé par les prestataires, une gestion désinvolte des substances dangereuses mais aussi des rejets, on encore des installations en mauvais état.

EDF assure prendre en compte les remarques de l'Autorité de sûreté nucléaire

Du côté d'EDF, sur le site de la centrale de Flamanville, on rappelle que le rapport de l'ASN a déjà été présenté publiquement lors de la Commission locale d'information tenue le 10 octobre dernier. Et l'on précise qu'on ne reste pas sans rien faire : autrement dit, les démarches sont entreprises pour répondre aux attentes de l'ASN.