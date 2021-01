Plaisance près de Montmorillon veut profiter de la manne éolienne

Financer les projets de développement d'une commune rurale en se servant des énergies renouvelables ! C'est la démarche inédite dans laquelle s'est engagé le village de Plaisance près de Montmorillon. Profitant d'une réglementation européenne très récente, la commune va pouvoir désormais entrer au capital des sociétés qui projettent de construire sur son sol ou à proximité des parcs éoliens. Comment ? Et bien en constituant une société privée. Celle-ci a officiellement vu le jour ce week-end.

6 millions d'euros, le prix d'une éolienne

Cette société baptisée "Plaisance Green" sera en quelque sorte le moyen pour ce village d'entrer au capital des entreprises qui veulent créer des parcs éoliens sur Plaisance et les communes limitrophes. Au départ, le projet du maire était beaucoup plus simple mais irréalisable. Voyant l'intérêt financier des éoliennes, il voulait en faire construire deux. Sauf que le ticket d'entrée pour une éolienne est de six millions d'euros. Hors de prix. La commune qui bénéficie d'une très bonne exposition au vent a donc cherché d'autres moyens pour profiter de la manne de l'énergie éolienne.

les dividendes générés par le vent rapporteraient jusqu'à trois fois le budget municipal

Elle l'a donc trouvé grâce à une transposition dans le droit français d'une directive européenne qui permet désormais aux collectivités de créer une société dès-lors que son objet est le développement des énergies renouvelables. Plaisance Green a donc vu le jour ce week-end mais le maire et son associé privé, le cabinet Théon de Montmorillon, ont déjà entamé des négociations avec deux porteurs de projets de quatre éoliennes chacun. Si tout se passe bien, la commune espérer récupérer dans une dizaine d'années des revenus annuels conséquents de l'énergie éolienne. Revenus que le maire évalue entre 400 mille et 600 mille euros soit deux à trois fois le budget de fonctionnement de la commune.

Des chèques énergie pour les habitants

C'est cet argent qui lui permettra ainsi de financer ses projets de développement et redistribuer du pouvoir d'achat à ses habitants. Plaisance souhaite faire construire une quinzaine de maisons à énergie positive que la commune mettrait ensuite en location pour attirer de nouveaux habitants. Elle envisage aussi de verser sous forme de chèques énergie une partie des ressources de l'éolien pour permettre aux 202 habitants de la commune de financer notamment le changement de leur chaudière fioul. Celles-ci ne pourront plus être remplacées par des chaudières du même type dès l'an prochain.