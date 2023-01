Plan chasse : quelques réserves chez les chasseurs et randonneurs de l'Indre et du Cher

Pas vraiment de surprise, ni de mesures radicales dans le plan que vient de présenter le gouvernement pour sécuriser la chasse. L'avis est partagé par les randonneurs et les chasseurs de l'Indre et du Cher. Parmi les mesures présentées : un renforcement de la formation des chasseurs, la création d'une contravention d'alcoolémie, au delà d'un certain seuil, ou encore la mise en place d'une application pour téléphone portable qui permettrait de localiser en temps réel les chasses en cours. Si la volonté de sécuriser cette pratique est saluée de part et d'autre, sa mise en application pose question dans le Berry.

Un plan qui "enfonce des portes ouvertes"

"Globalement je dirais que sur certains thèmes, c'est un plan qui enfonce des portes ouvertes, mais ca permet peut-être de clarifier un petit peu les choses" estime Alain Neuvière, président régional et vice-président départemental dans l'Indre du Comité de randonnée pédestre.

L'interdiction de la chasse le dimanche, un temps évoquée dans le débat public, n'a finalement pas été retenue dans le plan du gouvernement ; "C'est un peu du domaine du fantasme, et pas très réalisable" considère Alain Neuvière, pour qui ce plan de manière plus générale ne présente pas de grande surprise. "C'est une petite avancée (...) on sait tous que la chasse c'est un gros lobby (...) maintenant la sécurité des gens, la sécurité de Mr Tout le monde, c'est quand même un élément important" salue le randonneur.

Une application pour localiser les chasses en cours qui interroge

Parmi les nouveautés prévues par le Plan sécurité à la chasse, la mise en place d'une application mobile qui permettrait de savoir en temps réel où se déroulent les chasses en cours. "Je ne vois pas trop comment elle va pouvoir se mettre à jour. Je suis un petit peu réservé. On va dans la campagne, c'est pas pour se balader avec tout le temps le téléphone à la main (...) en plus il faut qu'il y ait du réseau" observe le président régional et vice-président départemental dans l'Indre du Comité de randonnée pédestre. Ce scepticisme est partagé également par les représentants des chasseurs dans l'Indre et le Cher.

Quels moyens pour la formation des chasseurs ?

Le plan du gouvernement insiste beaucoup sur la formation pratique des chasseurs (et pas uniquement théorique) concernant les règles de sécurité autour du tir. Il va falloir former l'ensemble des chasseurs d'ici 2029 ; c'est en tous cas ce que prévoit le texte. Ce qui va demander une certaine organisation reconnaît Jean-Claude Cotineau, président de la Fédération de chasse du Cher : "par exemple une formation d'une demi-journée pratique par groupe de cinq personnes, déjà au niveau financier, au niveau national, ca a un coût de 38 millions d'euros, autant que je me souvienne, pour un million de chasseurs". Qui va payer ces formations ? "On se pose la question, mais on ne se fait pas trop d'illusions (...) Ca va être très certainement les fédérations qui vont être obligé de payer".

Il y a aussi la question des moyens humains, car il faut mobiliser des agents pour assurer ces formations. Jean-Claude Cotineau estime ainsi qu'il pourrait manquer une à deux personne dans le Cher. "Ou alors ca veut dire, s'ils se consacrent à cette mission, que c'est d'autres missions qui sont aujourd'hui pratiquement indispensables dont on va devoir se séparer" réfléchit le président de la Fédération de chasse dans le Cher.