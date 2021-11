Plan d'actions du photovoltaïque : Barbara Pompili espère "mille projets" de panneaux solaires d'ici 2025

"On a besoin d'un grand plan" sur les énergies renouvelables, avoue ce mercredi 3 novembre sur franceinfo Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Pour accélérer le développement de l'énergie solaire photovoltaïque en France, le gouvernement présente son plan d'actions. Il comprend une dizaine de mesures pour libérer les espaces publics, limiter la consommation du foncier et simplifier les procédures. Certaines de ces mesures avaient déjà été annoncées par l'exécutif et sont en cours de mise en place.

Un millier de projets de panneaux solaires d'ici 2025

Le plan d'actions présenté ce mercredi par le gouvernement vise à installer d'ici 2025 1.000 projets photovoltaïques sur des terrains publics. Les durées d'occupation du domaine public autoroutier seront ajustées pour faciliter les projets sur les aires de service des autoroutes concédées. Barbara Pompili assure par ailleurs qu'elle veut alléger les procédures administratives pour les petits projets. Il n'y aura par exemple plus d'évaluation environnementale pour l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments existants et sur les ombrières de parking. Le permis de construire ne sera plus requis pour ces petits projets, une déclaration préalable de travaux sera suffisante.

La ministre de la Transition écologique souhaite "multiplier par trois les installations photovoltaïques" d'ici 2028 et "par sept" d'ici 2050. Actuellement, le pays a une production de 12 gigawatts, selon les chiffres du ministère.

Ce plan vise à "alimenter tout le monde"

Avec ce nouveau plan, le gouvernement veut "déployer tous les espaces où on peut mettre du photovoltaïque, tout en faisant attention de ne pas faire de l'artificialisation des terres". "C'est un travail de couture", admet Barbara Pompili sur franceinfo. Conformément à la loi Climat et résilience, l'installation de panneaux solaires est obligatoire sur les hangars, les parkings et les entrepôts de plus de 500 m². "On va le faire aussi sur les friches" où "on a un potentiel de 8 gigawatts", a annoncé la ministre de la Transition écologique.

On a besoin d'augmenter notre part d'électricité

Cet été, de nouveaux appels d'offres avaient été lancés pour créer des parcs photovoltaïques de plus de 500 kw pour 2021-2026. Ces appels d'offres auront pour ambition de produire chaque année 3gW, contre 2,3 gW actuellement. Cela équivaut à la production de deux réacteurs nucléaires. Il n'y aura cependant pas besoin d'appels d'offres pour l'installation des parcs photovoltaïques de moins de 500 kW. Comme le prévoit la loi Climat et résilience, leurs coûts de raccordement électrique seront diminués.

L'exécutif souhaite aussi créer un label "Villes et départements solaires". Ce label permettra de valoriser l'engagement des collectivités locales.

La France est "en retard sur ce sujet"

La ministre de la Transition écologique estime qu'actuellement "les deux tiers des énergies consommées en France, c'est du gaz et du pétrole, ce sont des fossiles". Barbara Pompili appelle donc à "passer à l'électrique". Elle admet que la France est "en retard" dans le domaine du solaire. "On a sous-investi dans les renouvelables en général pendant trop longtemps, pour des questions d'opportunité ou de choix qui ne tenaient pas en compte de la réalité de ce dont nous avions besoin", a-t-elle regretté.

Cette année, le nucléaire représente 67% de la production d'électricité en France. Le photovoltaïque représente lui plus de 2%, c'est moins que l'éolien (7%), mais plus que le charbon (1%). Si le photovoltaïque se développe de plus en plus depuis 2017, l'accélération est moins rapide que celle de l'éolien. La Programmation pluriannuelle de l'énergie a fixé comme objectif d'atteindre 18 à 20 GW en 2023.