Amiens prend 12 mesures pour faire baisser la facture énergétique

D'ici 2026, la ville et la métropole d'Amiens veulent réduire la facture énergétique de 10%. Un effort obligé pour des raisons budgétaires et environnementales. Alain Gest (LR) et Brigitte Fouré ont présenté ce mardi les mesures qui seront mises en place rapidement pour atteindre cet objectif.

La première salve de mesures concerne la consommation en énergie dans les bâtiments de la collectivité. "Nous avons un devoir d'exemplarité", explique Brigitte Fouré.

La période de chauffe sera réduite de deux semaines. les radiateurs seront coupés à la mi avril.

Vigilance sur l'application des 19 degrés dans les bâtiments et fin du chauffage des couloirs.

La température dans les gymnases (31 dans la métropole) passe de 14 à 12 degrés. Des dérogations seront accordées pour certaines activités comme, par exemple, un match de l'Amiens Picardie Handball au Coliseum.

La température des bassins des trois piscines (Coliseum, Nautilus, Aquapôle) vont baisser d'un degré (de 28 à 27) et l'air ambiant passera de 29 à 27 degrés.

La glace des deux patinoires du Coliseum sera rabotée d'un centimètre.

L'eau chaude est coupée dans les bâtiments publics, sauf dans les crèches, les écoles, les cantines et les gymnases.

Le seuil de déclenchement de la climatisation est fixé à 26 degrés. Il n'y avait jusqu'ici aucune règle.

La collectivité veut aussi réaliser des économies sur l'éclairage public. Mais pas question, "pour des raisons de sécurité d'éteindre les lampadaires le long des rues à Amiens", a répété la maire, Brigitte Fouré.

L'éclairage de certains bâtiments publics ( Hôtel de Ville, Cirque, Musée) jusqu'ici en place toute la nuit sera coupé à 23 heures.

Les éclairages de Noël seront coupés à 23 heures dans le centre-ville. Celui des quartiers étant raccordé à l'éclairage public ne pourra pas être coupé la nuit.

Il est rappelé, comme le fait déjà la loi que les vitrines commerçantes doivent elles aussi être éteintes à 23 heures.

Le troisième levier pour réduire la facture énergétique est celui qui concerne les carburants.