Plan de relance : 50 000 euros pour la réserve naturelle de Cousseau

"On a créé des barrières franchissables par les hommes mais infranchissables par les vaches" explique Xavier Chevillot, le directeur de la SEPANSO qui gère la réserve naturelle de l'étang de Cousseau pour l'Etat. Ces structures ont été construites grâce aux 50 000 euros du plan de relance accordé au site. Elles permettront aux visiteurs de la réserve naturelle de pouvoir observer et approcher les vaches marines landaises, une espèce qui a failli disparaître il y a une dizaine d'années. Sa réintroduction sur le site de Cousseau a permis de la sauver.

Ces vaches ont un rôle de gestion au sein de la réserve. Elles permettent de remplacer une partie des tracteurs pour pâturer. Leur corpulence est adaptée à un environnement de marais, et aux sols humides.

Une enveloppe de 250 millions d'euros au niveau national

250 millions d'euros du plan de relance sont destinés à la biodiversité au niveau national. 12,3 millions d'euros ont déjà été mobilisé par la région Nouvelle Aquitaine.

Pour la préfète de Gironde, Fabienne Buccio "_c'est important de montrer à nos concitoyens que la biodiversité n'est pas délaissée par le plan de relance. Quand, on en parle souvent on pense aux entreprises, c'est juste, aux associations, c'est juste aussi. Mais on parle aussi biodiversité et environnemen_t".