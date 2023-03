Plan eau : 14 communes des Vosges et de Meurthe-et-Moselle perdent plus de 50% d'eau à cause des fuites

11 dans le département des Vosges, 3 en Meurthe-et-Moselle. Des communes et intercommunalités qui font partie des 170 retenues ce jeudi en France, dans le cadre du plan eau d'Emmanuel Macron . Le président a annoncé pour ces communes des investissements d'ici cet été pour réduire le gaspillage en eau, car leurs pertes s'élèvent à plus de 50% au total.

Une aide vitale pour les communes rurales

Entre Epinal et Bruyères, le village de Gugnécourt, 250 habitants, fait notamment partie de la liste. Le maire Lucien Deblay fait régulièrement le point sur les enjeux de l'eau dans sa commune, mais les investissements sont vraiment trop lourds. "Ce jeudi matin, j'étais dans le réservoir d'eau et j'ai vu que le flotteur censé arrêter l'arrivée d'eau ne fonctionnait pas et l'eau partait à l'exutoire. A vue d'œil, ça faisait une grande quantité d'eau de perdue", décrit-il.

L'un des nombreux investissements à prévoir donc, car il compte également travailler sur un linéaire d'approvisionnement de 2 kilomètres. "Ce sont des travaux coûteux, un investissement très lourd que l'on a du mal à réaliser. Donc cette aide ne peut que nous aider", explique-t-il.

Déjà des initiatives

De l'argent bienvenu également pour la communauté d'agglomération de Saint-Dié : 77 communes pour 75 000 habitants. Celle-ci se trouve également dans les plus de 50% de pertes, même si la situation selon les villes ou villages diffère. Et surtout, 32 millions d'euros sont déjà mis sur la table depuis 2020, date à laquelle l'institution à récupéré la compétence de l'eau. "On a déjà fait des grosses études sur les différentes zones par rapport à nos capacités de captage. Et on a des endroits comme la zone de La Fave, à l'est de Saint-Dié où l'on a envisagé des captages dans les communes où ça va pour aider les plus en difficultés", décrit son président et maire de Saint-Rémy Claude George.

La liste des communes dont les fuites d'eau sont égales ou supérieures à 50%

Dans les Vosges :

Barbey-Seroux

Bussang

Communauté d'agglomération d'Epinal

Communauté d'agglomération de Saint-Dié

Docelles

Greux

Gugnécourt

La Petite-Raon

Midrevaux

Rupt-sur-Moselle

Syndicat Intercommunal d'Eau des Communes de Faucompierre-Tendon-Xamontarupt

En Meurthe-et-Moselle :