Plan eau : découvrez les communes des Pyrénées-Orientales prioritaires dans la lutte contre les fuites

Le gouvernement veut mobiliser 180 millions d'euros par an pour résorber "en urgence" les fuites d'eau dans les points les plus sensibles. Quelque 170 communes et communautés de communes sont particulièrement ciblées, dont 14 dans les Pyrénées-Orientales.

Photo d'illustration © Maxppp - Emma BUONCRISTIANI En déplacement dans les Hautes-Alpes pour présenter son "Plan eau", le président de la République Emmanuel Macron annonce ce jeudi un plan de lutte contre les fuites dans les réseaux de distribution d'eau. Le gouvernement a listé 170 communes de France où les pertes atteignent 50% dans les canalisations, soit un litre sur deux. Près de 10% se trouvent dans le seul département des Pyrénées-Orientales, selon la carte réalisée par nos confrères de franceinfo : Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes

Conat

Fillols

Fontpédrouse

Ille-sur-Têt

Le Perthus

Matemale

Millas

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine

Olette

Puyvalador

Ria-Sirach

SIAEPA du Cambre D'Aze

Thuès-Entre-Valls "C'est une situation aberrante qu'on doit corriger en urgence", a estimé le président, jugeant que cela est "le fruit d'un sous-investissement historique". Pour y répondre et accompagner les territoires les plus vulnérables, 180 millions d'euros par an seront débloqués dès 2024, est-il indiqué dans le plan. **Des fonds qui "**seront confirmés chaque année pour résorber les points noirs et nous permettre d'avancer", a ajouté Emmanuel Macron. Le plan précise que ces aides aux collectivités seront "conditionnées à des objectifs de performance de gestion de leur patrimoine". Des travaux de sécurisation seront également réalisés dans les 2.000 communes qui se sont retrouvées proches d'une situation de rupture d'approvisionnement en eau potable lors de la sécheresse de l'été dernier.