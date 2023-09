Plan loup : des bergers isérois veulent un assouplissement de la règlementation de protection du prédateur

Il est très attendu par les bergers des Alpes, et chez nous en Isère. Le plan loup pour la période 2024-2029 sera dévoilé ce lundi. Plusieurs mesures ont été dévoilées par nos confrères de franceinfo la semaine dernière comme l'assouplissement du protocole de tir contre l'animal. Concrètement, les louvetiers, chargés d'abattre le prédateur, ne seront plus obligés d'éclairer le loup avant de tirer. Également, le gouvernement entend augmenter le ratio de loup qu'il est possible de tuer, car l'espèce est "strictement protégée" par la convention de Berne . Ça veut dire que "toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle" est interdite, explique le texte signé en 1979. Aujourd'hui, ce ratio est de 19% sur 1.104 loups recensés en France, soit 209 loups précisent nos confrères.

Certains éleveurs décidés à abattre plus de loups

Face à la menace que peut représenter le loup, certains bergers isérois souhaitent un assouplissement des mesures de protection du prédateur. "On attend le meilleur pour nous : que le loup soit classé nuisible, estime Philippe Veyron, berger à Sardieu, dans le massif de la Chartreuse. Il faut aussi qu'il soit régulé sur le nombre parce qu'aujourd'hui c'est vraiment n'importe quoi. Il faut qu'on puisse l'éradiquer quand il approche des fermes." L'éleveur qui encadre un cheptel de 750 à 800 brebis raconte qu'un loup "de passage" a attaqué son troupeau. "Sur l'alpage en Chartreuse, on a des attaques", poursuit-il.

Un autre éleveur de la région va plus loin : "il faudrait diviser par trois la population du loup" lance Pierre Guillet-Dauphiné, basé à La Rochette, en Savoie. "On traite déjà le loup comme un nuisible en France, c'est-à-dire qu'on le tue et ça ne sert à rien" répond Marc Giraud, porte-parole de l'association ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages), favorable au loup. "Quand on tire sur un loup, on désorganise la meute et les prédateurs qui restent se rabattent sur les plus fragiles, à savoir les animaux domestiques. Donc ce n'est vraiment pas une solution", conclut-il. "Maintenant, il y a certains loups qui posent problème dans certains cas, tempère-t-il. Et il y a des dérogations sur les lois de protections pour éliminer ces loups-là." Ces dérogations permettent aux louvetiers, sur décision de la préfecture , d'effectuer un tir d'effarouchement pour faire fuir l'animal voire un tir de défense simple ou renforcé pour tuer le loup.

Les exemples italiens et espagnols

Certains éleveurs souhaitent, justement, "un peu plus d'autorisation de les tuer, explique Pierre Guillet-Dauphiné. Je n'ai rien contre le loup, s'il y en avait quelques-uns ça ne me poserait pas de problème mais là ils viennent pratiquement dans les villages. J'en ai vu un qui m'a tué une ou deux brebis." De leur côté, certaines associations sont contre et prennent comme exemple l'Italie et l'Espagne. "Ça se passe bien mieux dans les endroits où le loup n'a jamais disparu, selon Marc Giraud. Les bergers n'ont jamais changé de méthode de protection depuis des siècles, c'est même une fierté de protéger son troupeau." Un exemple concret : un berger italien basé dans la région des Abruzzes racontait cette année à nos confrères de France Télévisions , qu'il n'a plus vécu d'attaque depuis quatre ans et qu'il ne laisse jamais son troupeau sans surveillance. Huit chiens le surveillent en permanence.