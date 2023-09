Plan loup : "les moyens de protection proposés actuellement sont inefficaces" regrette une éleveuse alsacienne

Isabelle Descombes a installé des clôtures électrifiées autour de chaque parcelle, et les moutons sont surveillés par des chiens.

"Allez les filles", devant l'un des enclos répartis sur ses 70 hectares de terrain, Isabelle Descombes appelle ses brebis. "Les moyens de protection qu'on nous propose actuellement ne sont pas efficaces", regrette l'éleveuse de Bourg-Bruche, dans la haute vallée de la Bruche. "J'ai des clôtures cinq fils électrifiées, mais le loup peut sauter au dessus, ou bien creuser dessous."

Les chiens ne sont pas infaillibles

Restent les chiens, Isabelle Descombes en a cinq pour protéger ses troupeaux. "C'est bien, mais ça n'est pas infaillible", regrette l'éleveuse, qui raconte que deux de ses chiens ont été gravement blessés lors d'une attaque en tentant de défendre les brebis. "Depuis je mets trois chiens sur cette parcelle, mais les promeneurs ne sont pas contents. C'est vrai qu'ils font peur quand ils arrivent en aboyant, même s'il ne peuvent pas sortir de la clôture." L'autre problème avec les chiens, c'est quand ils se retrouvent tous à l'intérieur avec les différents troupeaux pour l'hiver. "Ils ne s'entendent pas tous."

Isabelle Descombes attend donc de nouvelles solutions du gouvernement. L'objectif doit être de protéger les troupeaux selon elle. "On se satisfait de l'indemnisation des éleveurs. Mais une attaque, c'est violent. Je ne me souviens d'aucune date d'anniversaire, mais je me souviens de la date à laquelle mon petit veau a été dévoré." Au delà du côté émotionnel, il y a aussi la perte financière. Dans l'élevage, la perte d'une bête peut être cruciale pour une lignée.

"Peut-être que le loup a sa place ", conclut Isabelle Descombes. "Mais en tous cas, les attaques n'ont pas la place chez nous."