Plan loup : six départements alpins interpellent le gouvernement et demandent des mesures plus fermes

Après la présentation du "plan loup" 2024-2029, dévoilé le 18 septembre à Lyon , les présidents de six départements des Alpes françaises ont remis jeudi, via Marie-Pierre Mouton (LR) qui préside le conseil départemental de la Drôme, une demande de mesures plus fermes à Marc Fesneau. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire était en déplacement à Bourg-lès-Valence , au salon "Tech & Bio".

Les mesures du "plan loup"

Le plan "plan loup" 2024-2029, censé assurer une meilleure protection des troupeaux, comprend de nouvelles dispositions jugées alarmantes et "inacceptables" par les défenseurs du prédateur, classé espèce menacée. Ce plan propose notamment un changement de statut du loup, passant d'une espèce "strictement protégée" à "protégée". Il prévoit aussi une simplification des tirs, sans doute plus de prélèvements possibles ou un nouveau comptage des loups. Par ailleurs, les éleveurs pourraient être mieux indemnisés, avec aussi des plus moyens pour la protection des troupeaux.

Des mesures plus fermes dès maintenant

Si les six présidents des départements alpins saluent la réforme du comptage des loups, la création d’un statut du chien de troupeau, l’assouplissement des procédures de tir préventif ou l’accélération et simplification des procédures d’indemnisation, ils demandent à aller plus vite, sans attendre.

Ils expliquent qu'"il n’est pas envisageable ni acceptable de faire attendre les éleveurs encore deux ou trois années supplémentaires pour organiser une régulation efficace de la population lupine indispensable à la préservation du pastoralisme".

Les présidents des conseils départementaux demandent donc un calendrier précis de mise en œuvre des mesures du "plan loup", notamment concernant la "régulation renforcée" et le changement de statut de l'espèce qui doit être revu "en urgence et prioritaire à l’échelle européenne, puis nationale". Enfin, selon eux, "le taux de prélèvement doit être significativement augmenté (et non pas de 1 ou 2 %) dès la mise en œuvre du nouveau 'plan loup'".

Marie-Pierre Mouton, présidente (LR) du conseil départemental de la Drôme, avec Marc Fesneau, le ministre de l'agriculture à Bourg-lès-Valence le 21/09/23 - Francis Rey

Le communiqué des six départements après l'annonce du "plan loup" 2024-2029

Le texte ci-dessous est cosigné par Éliane Barreill (présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence), Jean-Marie Bernard (président du conseil départemental des Hautes-Alpes), Charles-Ange Ginesy (président du conseil départemental des Alpes-Maritimes), Marie-Pierre Mouton (présidente du conseil départemental de la Drôme), Jean-Pierre Barbier (président du conseil départemental de l’Isère) et Hervé Gaymard (président du conseil départemental de la Savoie).

-

-

La tribune envoyée durant l'été avant la présentation du "plan loup"

-

-