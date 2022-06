Plan Montagne dans la Drôme : "La neige artificielle, c'est terminé !"

Les sept stations de la Drôme devront être moins dépendantes de la neige à l'avenir. Même si les enneigeurs déjà en place vont être conservés, Marie-Pierre Mouton, la présidente du Département s'est montrée très claire ce lundi 27 juin : "Il n'y aura plus de neige de culture". Avec en moyenne dix jours d'enneigement par an en moins tous les quinze ans selon les modèles climatiques, les stations devront donc diversifier leurs activités tout au long de l'année.

Réduire la dépendance des stations à la neige

Au total, quinze millions d'euros vont être débloqués ces quatre prochaines années pour accompagner la transition dans les stations. "On sait qu'il y aura de moins en moins de neige à l'avenir, explique Marie-Pierre Mouton. Il faut faire avec notre temps et la ressource en eau est un bien précieux. Et on peut trouver des activités annexes pour continuer à faire venir des gens en montagne, que ce soit en hiver ou en été."

Le défi est de taille. Avec plus de 200 000 entrées par an, les stations de la Drôme sont aujourd'hui la troisième destinations touristique dans le département et engendrent 10 millions d'euros de retombées économiques. Aujourd'hui, 73% du chiffre d'affaires stations est lié à la neige. L'idée est d'abaisser cette part à 58% en 2030.

Reboiser les domaines skiables

Pour y arriver, des activités quatre saisons vont être développées. "Les stations sont aujourd'hui tournées uniquement sur des activités de loisirs. L'objectif c'est d'ouvrir les stations sur une dimension patrimoniale ou espaces naturels. Nous allons aménager des sentiers avec des outils numériques. Dès cet été nous aurons deux parcs de trottinettes électriques sur le stade Raphael Poirée à Vassieux-en-Vercors et Lus-la-Jarjatte. Des activités d'accrobranche à Font-d'Urle ou du tubing, c'est-à-dire des systèmes de glisse sur des bouées, des skis ou vélos", détaille Cédric Fermond, le directeur des stations de la Drôme.

Pour l'hiver, des aménagements vont être mis en place pour mieux stocker la neige naturelle. Installer des jardins de neige au-dessus de 1 350 mètres d'altitude pour l'apprentissage du ski ou reboiser les domaines pour conserver plus longtemps la neige. "La forêt coupe le vent. Quand la neige tombe, cela évite qu'elle soit soufflée et avec l'ombrage des arbres, on peut gagner plusieurs semaines de conservation de la neige", complète Cédric Fermond.

Le Plan Montagne voté ce lundi 27 juin par le Conseil départemental de la Drôme prévoit 472 millions d'euros d'investissements sur les six prochaines années avec plusieurs axes pour les communes à plus de 700 mètres d'altitude : les routes, les écoles, la couverture mobile dans les zones blanches.