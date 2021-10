Un plan national d'action Lynx pour protéger cette espèce en voie d'extinction

C'est une espèce de moins en moins présente dans nos montagnes : le Lynx boréal, plus grand félin d'Europe, est aujourd'hui une espèce en voie de disparition. Le ministère de la transition écologique a donc proposé début octobre un projet de plan national pour protéger ce rare mammifère. Un plan que coordonne la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (Dreal) Bourgogne Franche-Comté avec l'appui de l'Office Français de la Biodiversité.

"C'est un plan aussi pour mieux connaître ces animaux" précise Jérôme Bailly, garde technicien à la réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse, dans les Alpes, et membre de l'OFB. Il observe et travaille avec une équipe de bénévoles et de professionnels les déplacements du lynx dans la région.

Une rencontre forte

"Le félin devient de plus en plus rare dans les montagnes" observe Guillaume François, photographe naturaliste dans le massif du Jura, qui regroupe 80% des lynx français, "c'est à dire une centaine environ" précise-t-il.

Guillaume François suit ces félins depuis une quinzaine d'années, "mon premier souvenir avec ces animaux ça a été de voir en forêt une empreinte de lynx. J'avais 13 ans et j'ai placé ma main à côté de l'empreinte, j'ai trouvé ça magique de suivre la trace de ces animaux" s'émerveille-t-il. J'ai vu un lynx sauvage pour la première fois à 20 ans, c'était vraiment une rencontre très forte".

Aujourd'hui, il s'inquiète pour ces animaux, comme tous les organismes qui ont souhaité participer à la consultation publique.

C'est le cas de La Ligue de protection des oiseaux (LPO). Elle trouve que ce plan n'est pas assez ambitieux : "Il faut aller plus loin" exhorte Marie-Paul de Thiersant, présidente de la LPO en Auvergne-Rhône-Alpes. La priorité pour elle est de mettre des moyens dans ce plan. "Sans budget, ce plan ne servira à rien". L'association a soumis plusieurs propositions supplémentaires lors de cette consultation publique, sur le respect de son habitat, ou encore sur la lutte contre le braconnage.