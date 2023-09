Plan national loup : "Ce ne sont jamais les tirs qui protègeront les troupeaux toute l’année"

Comment gérer la population de loups en France ces cinq prochaines années ? On devrait une partie de la réponse ce lundi avec la présentation du nouveau plan national loup 2024-2029. Il doit donner les grandes lignes de la politique de gestion de l'espèce et dont la population progresse sur le territoire. Selon les chiffres de l'Office français de la biodiversité, il y a aujourd'hui 1 104 loups en France, dont une centaine en Haute-Savoie. Ce nouveau plan loup devrait donc faciliter les mesures dérogatoires permettant d'abattre les loups malgré leurs statuts d'espèce strictement protégée par la Convention de Berne.

Un plan "totalement déséquilibré"

"C'est totalement déséquilibré", réagit ce matin sur France Bleu Pays de Savoie Jean-David Abel, pilote du Réseau Biodiversité de l'association de défense de l'environnement France Nature Environnement, membre du groupe national loup et en faveur de la protection du loup en France. "Cela ouvre des possibilités de destruction de loups très nombreuses sur des dommages peu importants. On comprend qu'on puisse détruire des loups quand il y a des attaques répétées sur des troupeaux protégés, mais là, avec seulement quelques attaques, des loups pourraient être tués dans des dizaines de départements."

Cette année 209 loups pourront être prélevés, c'est à dire tués, soit 19% de la population de l'espèce. C'est plus que l'an dernier, mais cela suit simplement l'évolution du nombre de loup dans le pays. Sauf qu'avec ce nouveau plan, le gouvernement ne s'interdit pas d'adapter ce quota de 19%, à la hausse ou à la baisse par exemple en cas d'assouplissement du statut de protection de l'espèce au niveau européen dans les années à venir. "Le chiffre en lui-même importe peu, dans un contexte démographique de progression de l’espèce, ce n’est pas forcément ça qui est important", estime le vice-président de FNE. "Ce qui est important, ce sont les conditions dans lesquelles ces tirs sont autorisés. Qu’il y en ait 150, ou 180 ou 200, le problème est que quand il y a des destructions de loups, soit les systèmes de protection ne sont pas en place dans des zones nouvelles de présence du loup, soit il y a très peu de victimes. Il peut même y avoir plusieurs loups tués pour cinq, six, huit brebis tuées par exemple."

"Ce ne sont jamais les tirs qui protègeront les troupeaux toute l’année"

"Ce que le gouvernement n’analyse pas, c’est que sur le temps du précédent plan, la population de loups a été multipliée par trois, on est passé de 360 à 1 100 loups en six ans, alors que les dommages se sont stabilisés", poursuit Jean-David Abel. "Cette année, on est à -9% et l’année dernière, on était en augmentation essentiellement sur les fronts de nouvelles présences du loup et absolument pas sur les territoires d’anciennes présences, sauf quelques cas. En 2017, il y avait pour un loup présent 33 victimes par an, en 2022, on est à 13 victimes par loup présent. La protection massive maintenant mise en place par la quasi-totalité des éleveurs marche complètement, et le gouvernement se trompe en donnant le signal que c’est uniquement par le tir qu’on va pouvoir coexister avec l’espèce."

Le vice-président de FNE dénonce aussi un "affichage politique complet". "Bien sûr que le tir est une possibilité, c’est prévu dans le statut de protection du loup, mais par contre, le fait de donner cette part prépondérante aux simplifications et aux facilitations de tirs, c’est une absurdité et un non-sens. Ce ne sont jamais les tirs qui protègeront les troupeaux toute l’année, jour et nuit, aussi bien en montagne qu’en plaine. On est vraiment dans un plan qui est dans l’affichage politique complet."

Mieux accompagner les éleveurs

Le nouveau plan loup devrait aussi donner plus de moyens aux louvetiers, seuls habilités à chasser le loup en cas d'attaque trop nombreuses. Cela passe par du matériel, comme des lunettes de vision thermiques. Le gouvernement souhaitent également mieux accompagner les éleveur victimes du loup, en accélérant les indemnisations mais aussi en leur proposant un suivi psychologique.

Enfin, les autorités se laissent un an pour mettre sur pied une nouvelle méthode de comptage des loups "simple" et "solide scientifiquement", puisque les estimations de l'OFB ont été contestées notamment par les représentants des éleveurs.