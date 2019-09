Plan vélo, apprentissage de la bicyclette, voies cyclables : Tarnos en pleine semaine de la mobilité

Tarnos, France

Tarnos est en pleine semaine de la mobilité durable. Et en terme de mobilité, la ville sera transfigurée d'ici 2020. La commune ne se contentera plus de laisser une (grande) place à la voiture (la ville compte 100 km de routes) mais elle va mieux accueillir les bicyclettes et donner un propre aux transports en commun.

Car l'année prochaine Tarnos disposera d'un Tram'bus. Un "autobus à haut niveau de services" qui permettra aux habitants du sud Landes de rallier le quartier de Sutar (de l'autre coté de l’agglomération bayonnaise à Anglet) sur des voies en partie dédiées. Il s'agit de la future ligne n°2 d'un réseau que le syndicat des mobilités du Pays Basque promet plus rapide et plus écologique (les tram'bus sont 100% électriques).

Des tram'bus et des voies cyclables et un plan vélo

Non seulement les Tarnosiens disposeront d'un parking-relais pour garer leurs voitures au niveau de Garros et se rendre à leur travail en Tram'bus, mais les amateurs de vélo disposeront aussi de voies cyclables à partager avec les piétons sur les trottoirs. Avec le Tram'bus, Tarnos gagnera 10 kilomètres supplémentaires de parcours vélo qui s'ajouteront aux 21, 8 kilomètres de pistes déjà disponibles. De quoi renforcer le plan vélo lancé par la commune.

en matière de voies cyclables il n'y a pas encore un maillage complet des quartiers — Francis Dubert, élu de Tarnos

Francis Dubert, adjoint à l'urbanisme et Christian Gonzales adjoint au sport © Radio France - Jacques Pons

Ce que le plan vélo va faire gagner à Tarnos — Francis Dubert, adjoint au maire en charge de l'urbanisme Copier

Le vélo électrique en location vient d'arriver à Tarnos

En plus de nouvelles voies cyclables, Tarnos vient d'ouvrir une station de vélos électriques. Située près de la mairie, elle permet de louer 10 bicyclettes pour le compte de la société Koboo (grâce à une application smartphone du même nom).

La station Koboo de Tarnos © Radio France - Jacques Pons

Louer un vélo électrique grâce à une application smartphone © Radio France - Jacques Pons

Tout n'est pas encore paradisiaque à Tarnos. La ville est en plein chantier. Il faudra que les piétons acceptent la cohabitation des cyclistes sur les même trottoirs. Il faut aussi apprendre à rouler à vélo en respectant les règles de sécurité.

Les écoliers de Tarnos en plein apprentissage © Radio France - Jacques Pons

La tâche d'éduquer et prévenir est confié à la police municipale de Tarnos. "On suit les enfants depuis la maternelle jusqu'au lycée" explique une policière en charge d'apprendre les règles aux jeunes tarnosiens. Mardi, on a pu voir des dizaines d'enfants vêtus d'un gilet jaune et casqués circuler dans la ville. Devant chacun des petits groupes, des policiers municipaux sur deux roues ainsi que leur instituteur (ou institutrice) pour fermer la marche.

La rue ça s'apprend © Radio France - Jacques Pons

La pratique du vélo très irrégulière

Et rouler à vélo même quand on est âgé de 9 à 11 ans ce n'est pas évident. "Cela peut même se révéler anxiogène" confie Régis Irigoin. Cet instituteur d l'école Poincaré qui circulait mardi avec sa classe révèle qu'un de ses écoliers n'etait pas présent car incapable de rouler sur deux roues.

La semaine de la mobilité durable se poursuit à Tarnos par la mise en place d'ateliers vélos à l'école dans les classes de CM2. Enfin, samedi, la ville propose trois balades urbaines pour découvrir la ville à vélo. Rendez vous dès 09h devant la mairie de Tarnos. Programme complet à retrouver sur le site de Tarnos.