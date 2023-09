Planète Bleu Occitanie : Les cantines de Toulouse peuvent-elles être autosuffisantes?

France Bleu Occitanie vous propose une nouvelle chronique "chècke ta planète" pour décortiquer et vérifier les infos liées au climat et à l'environnement sur notre région toulousaine. Aujourd'hui, la question de l'alimentation. Les cantines de Toulouse peuvent-elles être autosuffisantes ?

Pas d'autosuffisance mais des expériences

N'y allons pas par quatre chemins, la réponse est non (en tout cas pour l'instant). Malgré tout, les petits Toulousains goûtent déjà des produits locaux : dans les cantines, cette année environ 300.000 baguettes ont été faites avec du blé bio, cultivé sur le domaine agricole que la Ville a acquis en 1975 et qui compte au total 250 hectares. Les élèves pourraient aussi avoir des pâtes, des lentilles, des pois cassés, très prochainement.

Malheureusement pour l'instant, 300.000 baguettes, c'est 1/3 de la consommation annuelle et ces 250 hectares ne suffisent pas pour confectionner les plus de 30.000 repas quotidiens servis dans 210 écoles maternelles et élémentaires publiques (c'est 60.000 repas à l'échelle de la Métropole. "On est loin de la souveraineté alimentaire à l'échelle de Toulouse", reconnaissait en juillet dernier Roxane Fages , directrice du domaine, mais on veut reconnecter les enfants à la nature et c'est déjà un premier pas."

7% d'autonomie pour les céréales, 1% pour les fruits

Selon une étude publiée en 2017 par le cabinet Utopies, moins de 3% de la nourriture consommée dans l'aire urbaine est produite localement. Dans le détail, on est à 7% de degré d'autonomie pour les céréales, légumineuses et oléagineuses, cultivés plutôt à l'est et au sud-ouest , 5% pour les volailles et les œufs , 4% pour les légumes, cultivés au nord mais seulement autour de 1% pour l'élevage et les fruits.

Le cabinet Utopies a actualisé ses chiffres l'an dernier (2022) plus largement pour le Département de la Haute-Garonne, et ce n'est pas mieux. Certes le département a un taux d'autonomie de 14%, c’est à dire que 14% de la consommation alimentaire locale est couverte par la production locale, mais il est de 2% sur la production agricole et 22% sur la transformation alimentaire. Ce qui signifie que la Haute-Garonne fournit 2% de la production agricole et 22% de la transformation agroalimentaire nécessaires pour satisfaire la consommation alimentaire des habitants, ce qui place le Département dans les dix derniers sur le classement de l'autonomie des départements. Pourtant, elle pourrait couvrir 46% des besoins alimentaires locaux. A l'échelle de Toulouse, ce sont 53% des besoins qui pourraient en théorie être couverts localement, notamment parce que l'agriculture représente un quart de l'espace métropolitain !

Dans le détail, les surfaces agricoles de la Métropole sont découpées comme suit :

72% en grandes cultures

13% en prairies

3% en maraîchage

Il y a 271 exploitations agricoles sur la Métropole, dont 69 en bio. Et le secteur agricole et alimentaire représente 5.600 emplois, selon les chiffres de Toulouse métropole.

La composition de l'agriculture sur le territoire de Toulouse Métropole - Toulouse Métropole

Des initiatives qui se multiplient

La Métropole de Toulouse semble avoir pris conscience du sujet. Elle a signé, en 2018 , le pacte de politique alimentaire urbaine de Milan qui est un engagement international pour des systèmes alimentaires plus durables. Elle a aussi depuis 2018 un PAT, un projet agricole et alimentaire de territoire, pour préserver et protéger le foncier. L 'objectif du plan 2023 2026 c'est de doubler les surfaces en maraîchage, vergers et légumes secs. Le MIN, le grand marché, a aussi pour vocation d'augmenter l'offre en produit locaux et bio.

Petit à petit ca avance donc, mais il faut bien être conscient que manger UNIQUEMENT ce que l'on produit et bien ca voudrait dire pas de mangue, pas d'avocat ou encore pas de chocolat !