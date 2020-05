Planète Bleue : à quoi ça sert la biodiversité ?

La biodiversité, c’est l’ensemble des êtres vivants !

La biodiversité, qu'est-ce que c'est ?

De tous les êtres vivants vous voulez dire ?

C’est toutes les espèces animales et végétales qui vivent sur terre, dans les airs ou dans l’eau ! Sans oublier les hommes !

Et c’est tout ?

Et non ce n’est pas tout. La Biodiversité c’est aussi le fait que tous les êtres vivants doivent interagir entre eux pour vivre. Ils sont interdépendants.

En gros rien ni personne ne vit dans une bulle ?

C’est ça. Par exemple (et ce n’est qu’un exemple) sans les abeilles, pas de pollen, sans pollen, peu de plantes, sans plantes peu de fruit ou encore 1 seul médicament connu sur 2. Bref, dans la Biodiversité, chaque élément a son utilité.

Et au fait, il y a combien d’espèce différentes sur terre ?

À l’heure actuelle on a décrypté environ 2 millions d’espèces. Il en existe beaucoup beaucoup beaucoup plus ! Évidemment, les espèces les mieux décrites sont celles qui sont directement à notre portée : Alors que près de 99% des 10 000 espèces estimées d’oiseaux ont déjà été décrites, seulement 1% du nombre de micro-organismes (comme les virus ou les bactéries auraient été décrits).

Ce qui est étrange, c’est que vu comme ça, on a tout ce qu’il nous faut...

Beh oui ! Puisqu’on a des insectes, des animaux, des végétaux, des arbres, etc. Bref, un panel de toutes les couleurs de la vie ! Et d’ailleurs, jusqu’au XIXe siècle, l’Homme pensait que les ressources de la planète étaient inépuisables. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Et pourtant certains disent qu’avec la technologie on pourrait fabriquer ce qu’on veut !

Oui comme des drones pollinisateurs pour remplacer des abeilles. Et beh non ! La nature accompli un travail qu’aucune technologie ne peut pas remplacer. Et ce, grâce à sa Biodiversité !

La planète bleue vous dit merci