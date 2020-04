Si internet était un pays, il serait le 6e plus grand consommateur d’énergie de la planète

Planète Bleue : comment économiser de l'énergie quand on navigue sur internet ?

Si internet était un pays, il serait le 6e plus grand consommateur d’énergie de la planète ! Parce que toutes nos données sont stockées dans des machines qui chauffent beaucoup et qui pour refroidir ont besoin de beaucoup d’énergie !

Faire des économies d'énergie sur Internet Copier

Et avec le confinement je dirais même : énormément ! En France depuis le confinement + 17% d’énergie ! Alors faute de pouvoir se passer d’internet. Essayons d’avoir des bons réflexes pour moins polluer ! Robin, vous savez compter jusqu’à 10 ?

Euh… C’est « 1 » d’abord non c’est ça ?

Supprimez les messages non utiles de votre boite email. Optimiser la taille des documents en pièce jointe… En clair, vous compressez vos pièces jointe avant l’envoi… Supprimez les pièces jointes qui peuvent être attachés à un message quand on fait une réponse. Vous savez la fameuse question : Voulez-vous conserver la pièce jointe pour votre réponse ? Vous répondez « Non » ! Désabonnez-vous des lettres d’informations. En plus c’est chiant. Pour ça vous avez toujours un lien en bas du courriel qui vous permet de la faire en 1 clic ! Privilégier la musique et les vidéos hors ligne plutôt que le streaming… Autrement dit, si la vidéo est longue… Téléchargez là avant de la regarder… Bloquer les pubs ! Avec des logiciels très facile à installer comme Adblock par exemple. Éteignez les appareils connectés quand vous ne les utilisez pas ! Clic ! (Les box internet etc…) Limitez le recours au Cloud – Cloud ça veut dire nuage… C’est un disque dur virtuel et dedans on y met des milliards d’infos et là aussi ça chauffe grave… Installez un anti-Spam. Les Spams ce sont les email publicitaires qui servent à rien… Sauf si on aime les pubs… Simplifiez vos requêtes – Grâce à l’outil Favori – Ne pas passer par un moteur de recherches fait économiser énormément d’énergie ! Et si vous passer par un moteur de recherche utilisez un moteur écologique comme Ecogine, Ecosia ou Lilo.

Donc, si j’ai bien tout compris – Si internet était un pays, il serait le 6e plus grand consommateur d’énergie de la planète ! L’énergie c’est aussi du C02. Donc si on veut prendre soin de notre planète, on adopte les bons réflexes !

C’est aussi simple que de compter jusqu’à 10 !

La planète Bleue vous dit merci !