Planète Bleue : Ecolorap

Ce dimanche on fait un clin d’œil à des ados

L'écolorap des élèves de Mallemort Copier

Direction le sud de la France ! Nous voici en région PACA, dans les Bouches-du-Rhône ! Nous sommes à la frontière du Parc Naturel régional du Lubéron dans une petite ville de 6000 habitants qui s’appelle Mallemort !

Et que ce passe-t-il à Mallemort avec les ados ?

À Mallemort il y a le collège « Colline Durance » et dans ce collège il y a une classe de 5ème… de 26 élèves… qui ont écrit une chanson sur l’écologie. Et la musique que les ados écoutent le plus les ados en 2020 les amis c’est quoi ?

Je dirais… le rap ?

À Mallemort, des collégiens rappent pour l’écologie ! Et c’est donc un rappeur parisien qui s’appelle Empo et leur professeur de français qui sont à l’initiative du projet. lIs ont travaillé dessus plusieurs mois… Et au final ça donne un morceau de 5 minutes qui s’intitule : « Il était la terre »

« Il était la terre » qui a été écrit et enregistré juste avant le confinement…

Titre qui devait s’accompagner d’un clip avec les collégiens… seulement confinement oblige il a fallu s’adapter… ils ont donc fait un « clip illustré » qui est disponible sur Youtube… pour le trouver il suffit de taper : « Projet écolorap - Il était la terre »

Et l’objectif c’est quoi ?

C’est simplement d’instaurer la réflexion sur les enjeux environnementaux auprès des plus jeunes et j’ajoute que tous les élèves de 5e du collège se sont mobilisés pour nettoyer Mallemort de ses déchets. Et pour ça… La planète Bleue vous dit merci !