PLANETE BLEUE : Et si nous dégustions un verre d’eau ?

Un article de la rédaction de France Bleu nous le rappelle cette semaine sur francebleu.fr : avec les apéros vidéos qui s'organisent sur les réseaux sociaux ou encore le temps libre, « Le confinement peut entraîner une augmentation de la consommation d'alcool. C'est ce que craignent les spécialistes. »

Et si nous dégustions un verre d'eau ? Copier

Alors pourquoi c’est important de boire de l’eau ?

D’abord quelques rappels… La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est d’environ 60 %. Soit pour une personne de 70 kg comme Magued environ 40 litres ! Dans le détail : vos poumons sont constitués d’eau à environ 78%, votre sang à 79% ou encore votre cerveau à 76%...

Et on élimine combien de litres d’eau par jour ?

Entre la respiration, la transpiration et le pipi… environ 2,5 L d’eau par jour ! Qu’on récupère grâce à l’eau que l’on boit et celle contenue dans les aliments !

Donc l’eau c’est important pour notre santé.

Et en ce qui concerne notre planète ça donne quoi ? En France, en 30 ans, on a triplé notre consommation d'eau potable ! Nous sommes passés de 50… à 150 litres d’eau… par jour… et par personne. Alors vous allez me dire… « Oui mais si l’eau c’est bon pour la santé… ? » Oui, sauf que là, 93% de cette eau… potable… est utilisée pour l’hygiène corporelle, les toilettes, la lessive, la vaisselle ou encore l’entretien de l’habitat. Et seulement 7 petits % pour la boisson et la préparation des repas.

Et au niveau mondial ça donne quoi ?

En ce qui nous concerne… il nous suffit de tourner un robinet. Ce qui n’est pas le cas de 2 milliards de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable salubre, soit plus de 30% de l’humanité. On note aussi que 40% de la population mondiale sera confronté à une pénurie d’eau d’ici 2050… ça fait réfléchir !

Donc, pendant le confinement on fait quoi ?

On prend des douches rapides et pas des bains, on répare toutes les fuites d’eau, on éteint l’eau quand on se lave les dents, pareil pour le rasage, on tire la chasse le moins souvent possible, bref on est raisonnable.

Et vous nous proposez ce matin de faire une expérience Benoît…

Vous allez faire chez vous quelque chose… que vous ne faites jamais. Seul… à 2… ou avec vos enfants, vous allez remplir un verre d’eau, vous assoir dans le calme… et vous allez prendre le temps (c’est à dire quelques minutes) d’apprécier ce verre d’eau. Regardez-le… observez-le… prenez le temps de ressentir chaque gorgée une après l’autre… et voyez ce qu’il se passe…

Si vous prenez le temps d’apprécier ce verre d’eau, vous allez voir que ce simple exercice pourrait changer votre quotidien… Et si ça ne marche pas tout de suite, recommencez demain et les jours suivants…

La Planète Bleue vous dit Merci