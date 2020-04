PLANÈTE BLEUE - Le confinement… Bonne ou mauvaise nouvelle pour la planète ?

Baisse de la pollution, les eaux qui s’éclaircissent, les cartes satellite qui passent du rouge au bleu et Benoit Prospero qui dit : « Enfin plus de bagnole qui passent sous ma fenêtre ! » À première vue… C’est cool non ?

C’est cool mais je vous connais Benoit et je sens que vous allez dire : « Oui… mais… ! »

Le confinement est-il une bonne nouvelle pour la planète ? Copier

Ah elle me connaît ma Ségolène ! Si je n’étais pas confiné je vous épouserais tient ! Bref ! Vous avez raison… il y a un « Oui Mais ! » Alors pourquoi ? D’abord parce qu’on ne parle plus que de l’épidémie (ce qui est normal puisque c’est la priorité absolue à gérer !) Le problème c’est que ça arrive au moment où nous commencions à peine à nous intéresser véritablement à notre planète ! Conséquence directe de cette situation… Plusieurs RDV importants seront à priori reportés. C’est le cas de Conférence des Parties des Nations Unis sur la diversité biologique, ou du Congrès mondial pour la nature, prévu en juin à Marseille ! Plus simplement et concrètement ça veut dire que la protection de la planète n’est plus notre priorité.

Et certains ne s’en cache pas !

Cette semaine, le président américain Donald Trump gèle les contraintes environnementales pour les entreprises au motif du Covid-19. (Merci mon coin-coin !) Et chez nous en Europe le Green New Deal européen, le plan à 100 milliards d’euros pour financer la transition écologique pourrait être reporté… En clair, pour les industries qui polluent le plus, c’est la fête de la saucisse !

Et qu’en pensent les scientifiques ?

Beh ils ne sont pas très optimistes… Les experts de l’environnement du GIEC nous disent : « "Les émissions de CO2 ont toujours tendance à rebondir, après une crise. (On l'a vu en 2009). Alors que Le climat a besoin d'une baisse soutenue et régulière des émissions de gaz à effet de serre et non pas d'une année 'blanche'". » Lors de son allocution du 12 mars, le président français Emmanuel Macron a dit qu’il _« faudra interroger notre "modèle de développement", à l'issue de la crise du coronavirus »… Et si l’on en sait pas vraiment ce que ça veut dire… Pour Greenpeace les propos sont beaucoup plus clairs… « Ce qu’il faudra c’est un plan de relance inédit qui prenne pleinement en compte l’urgence climatique, environnementale et sociale_”.

Et donc la leçon à tirer quand cette crise sera terminée ce serait quoi ?

Beh comme d’hab.. ! N’achetez pas ce dont vous avez envie ! Achetez ce dont vous avez besoin ! Consommer moins, mais consommer mieux ! Ça fera du bien à votre moral et celui de la planète ! La planète Bleue vous dit Merci