Planète Bleue : les abeilles sont extraordinaires

Ce mercredi 20 mai, ce sera la journée mondiale des abeilles. Insectes aux pouvoirs extraordinaires ! Est-ce que vous savez par exemple que l’abeille est le seul insecte qui produit un aliment consommé par l’homme, à savoir le miel. Le miel qui est le seul aliment qui contient l’ensemble des substances nécessaires à la vie à savoir l’eau, les minéraux, les enzymes et les vitamines !

Et notez aussi que c’est le seul aliment à contenir de la pinocembrine, qui est un antioxydant qui contribue au bon fonctionnement du cerveau !

Et ce n’est pas tout en ce qui concerne les abeilles et l’alimentation.

Une bouchée sur trois de toute la nourriture que vous consommez dépend du travail acharné de ces pollinisateurs. Sans les abeilles, vous pouvez dire adieu à plus de 130 cultures : Amandes, abricots, noix de cajou, pommes, poires, avocats, brocolis, plusieurs légumineuses, café, chocolat ! Ter-mi-né !

Et pour polliniser les abeilles ont des capacités extraordinaires !

170 récepteurs olfactifs ! Grâce à cet odorat hyper développer elles sont capables de différencier à l’odeur des centaines de variétés de fleurs !

Et se sont aussi de véritable athlètes…

Les ailes d’une abeille battent à environ 200 battements par secondes. C’est d’ailleurs ce qui créé le bourdonnement. De plus, une abeille (qui est minuscule par rapport à nous) peut parcourir jusqu’à 10km et à une vitesse de 24 km/h ! C’est une fusée la bestiole ! Juste un exemple : Pour collecter 1kg de miel, une ruche entière parcoure une distance qui équivaut à 3 fois le tour de la terre.

Et pourquoi la journée mondiale des abeilles a lieu le 20 mai ?

Le 20 mai c’est le jour de l’anniversaire de l’apiculteur slovène Anton Jansa. Il est reconnu aujourd’hui comme le père de l’apiculture moderne.

Et comment on peut faire, à notre échelle, pour aider les abeilles ?

Dans votre extérieur, plantez des fleurs qui les nourrissent, laissez-leur un peu d’eau, évitez les pesticides et pourquoi pas bâtissez un hôtel à insectes. La planète Bleue vous dit Merci !

Hey l’équipe, pour terminer, ça vous dit un dossier sur un animateur de France Bleu ?

Ouiiiiiiii !

Notre ami Miguel Derennes sort un album pour les enfants, et il a fait un titre sur les abeilles (qui n’est pas encore disponible) Je lui ai piqué ! On se fait plaisir ? On prend 30 secondes pour écouter ? Miguel Derennes ! L’album s’intitule « Pour les enfants et pour les parents » Il sortira le 12 juin prochain ! On embrasse Miguel et sa petite fille Lison !

Et on note que la journée mondiale des abeilles a lieu le 20 mai

La planète bleue vous dit merci !