Planète Bleue : les circuits courts

Le circuit court consiste à réduire son périmètre d'achat et donc son périmètre de consommation.

Plus concrètement, c’est quand un consommateur achète ses produits de manière directe auprès d’un producteur sans intermédiaire.

Et pourquoi, selon vous le circuit court c’est mieux ?

Ça sert à renforcer le lien entre vous et les producteurs ! (Et franchement c’est tellement agréable !) Ça nous oblige à manger en fonction des saisons Ça privilégie les produits français On trouve beaucoup plus de produits bio que nulle part ailleurs C’est évidemment bien meilleur pour l’environnement

Oui mais pour acheter en circuit-court, c’est pas toujours évident.

Oui eh bien je vous réponds que de plus en plus d’agriculteurs mettent le paquet ! Pour la vente à la ferme par exemple, vous avez les magasins, la cueillette, la restauration, les évènements et même les distributeurs automatiques de produits fermiers !

Et si on n’habite pas à côté d’une ferme ?

Les marchés, le bord des routes, par correspondance, dans les foires, les salons, les points de ventes collectifs, les Amap, etc.

Et alors, depuis la crise, on en est où avec le circuit court ?

Cocorico ! Depuis le 17 Mars la vente en circuit court a explosé ! Et là je dis : « Bravo aux agriculteurs » qui ont su s’adapter en un temps record ! Notamment avec les désormais célèbres drives fermiers.

Et au niveau du prix ça donne quoi ?

En réduisant les intermédiaires, les emballages et certains maillons de la chaîne de distribution, forcément des 2 côtés (Producteur et consommateurs) font des économies !

Et finalement l’inconvénient du circuit-court, ce serait quoi ?

Eh bien la principale difficulté, c’est qu’il faut changer nos habitudes : pour le producteur ça demande parfois quelques apprentissages comme la vente ou la transformation. Pour le client, ça reste plus facile, il faut simplement changer sa façon de faire les courses.

Ceci étant, on a vu avec la crise et l’explosion du circuit-court que quand on veut… On peut très facilement changer ses habitudes ! Et là je dis : « Bravo à toutes celles et ceux qui ont changer leurs habitudes ! ».

La planète bleue vous dit merci !