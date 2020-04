Planète Bleue : pourquoi les manchots sont-ils extraordinaires ?

Le 25 avril, jour de votre anniversaire, c’est aussi la journée mondiale des manchots !

Il a fallu que ça tombe sur moi ! Un animal qui mesure 1m15 soit la taille d’un enfant de 6 à 7 ans ! Merci les gars !

Et puis vous avez découvert qu’en fait, les manchots sont extraordinaires !

D’abord c’est un excellent nageur : vitesse dans l’eau : 35km/h ! C’est 4 fois plus rapide que Michael Phelps, le nageur le plus rapide du monde ; record de profondeur : 500 m ; record de durée sous l’eau : 32 minutes ! Et notez aussi que si le manchot sur terre est myope, sous l’eau il y voit parfaitement bien !

Autre particularité, contrairement à vous messieurs, le froid ne leur fait pas peur, quelles que soient les circonstances !

Plongez un homme dans une eau à moins 2 degrés, on ne va pas se mentir, il est pas prêt de se reproduire ! Et bien le manchot, lui, il est chaud ! -50 degrés ! Rafales à 200 km/h ! Monsieur s’adapte ! Pourquoi ? Parce que le bébé manchot doit naître à la fin du printemps (tant qu’il fait un peu moins froid) pour grandir un minimum ! La nature est bien faite.

Un « monsieur manchot » qui a un rôle primordial dès le départ !

Juste après la naissance dubébé manchot, la femelle s’en va ! Elle part s’empiffrer ! Et c’est le papa qui couve l’œuf ! Et pendant ce temps-là… il ne mange pas ! Et ça peut durer 2 mois !

Et concernant sa vie privée ?

Le manchot fait partie des rares espèces animales monogame. Il est fidèle et choisi sa moitié pour la vie. Particularité : Un couple peut aussi bien élever son propre petit que celui d’un autre. (Un manchot orphelin par exemple).

À noter aussi que chez les manchots… il y a des couples hétérosexuels et des couples homosexuels, et un petit peut aussi bien être élevé par 2 papas ou 2 mamans. (Et ça se passe très bien !)

Tellement bien que le réalisateur Luc Jacquet a fait un film…

Et même 2 films ! Extraordinaires ! : « La marche de l’empereur » et puis quelques années plus tard « l’Empereur ». Et notez que Georges Miller nous a, lui, offert les films d’animation « Happy Feet » et « Happy Feet 2 ».

Et une dernière question : est-ce qu’un manchot et un pingouin c’est pareil ?

Ah c’est vrai que si en français on dit : « Journée mondiale des manchots » en anglais on dit : « World Pingouin Day » parce qu’en fait « pingouin » en anglais ça veut dire « manchot ».

Pour dire pingouin les anglophones disent « Razorbill ». Alors non c’est pas pareil ! Principale différence : un pingouin vit dans l’hémisphère nord et vole, un manchot vit dans l’hémisphère sud et nage.

Et pourquoi il y a une journée mondiale des manchots ?

Eh bien d’abord parce qu’il y a beaucoup plus de choses à savoir sur les manchots que ce que je vous ai dit ! Et ensuite parce qu’à la vitesse à laquelle la glace fond, tout ce qui restera des manchots un jour, si l’on continue comme ça, ce sont les films de Luc Jacquet et Georges Miller !

