Plastique : "On jette un camion poubelle à la mer par minute en France" annonce Maud Fontenoy

Fin du plastique au premier janvier 2022 pour les fruits et légumes ? Sauf quelques exceptions ce sera la nouvelle règle. Maud Fontenoy, navigatrice engagée contre ces plastiques qui polluent les océans et mers témoigne sur France Bleu Azur.

Fini le pastique pour emballer de nombreux fruits et légumes à partir de janvier prochain qu'ils soient bio ou non. Le décret doit être publié ce mardi matin dans le cadre de la loi anti gaspillage. 37% des fruits et légumes sont aujourd'hui vendus sous emballage et cela représente un milliard d'emballages chaque année en France (et 45% des matières plastiques servent à fabriquer des emballages.)

Quels sont les produits concernés ?

Les produits concernés côté légumes : poireaux, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, pommes de terre, carottes, tomates rondes, oignons, navets, choux, choux-fleurs, courges, panais, radis, topinambours, légumes racines devront être sur les étals sans emballages plastiques. Et pour les fruits, pommes, poires, oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, pamplemousses, prunes, melons, ananas, mangues, fruits de la passion, kakis sont concernés par l'interdiction.

Des exceptions

Concernant les fruits rouges, les fruits fragiles, les légumes comme les salades qui pourront être vendus sous emballage jusqu'en 2026 le temps de trouver des solutions.

"C'est jamais suffisant quand on sait qu'on rejette un camion poubelle par minute en France." Maud Fontenoy

La navigatrice qui a parcouru le monde Maud Fontenoy regrette qu'on n'aille pas plus vite, mais encourage ces premiers gestes. Le septième continent (fait de plastique) ne doit plus grossir. Pour cela il faut stopper les plastiques.