Plateau de Millevaches : une manifestation contre les coupes rases des forêts

Les anti coupes rases ont choisi le lieu exemplaire. C'est devant une parcelle rasée au hameau de Truffy sur la commune de Faux-la-Montagne qu'ils organisent ce samedi matin un rassemblement. Une coupe qui a cet endroit " a été faite dans un piteux état" commente Rémi du syndicat de la Montagne Limousine. Qui ajoute que les coupes rases sont de plus en plus nombreuses sur le plateau de Millevaches "notamment, et c'est assez nouveau, en direction des feuillus". Ce qui est d'autant plus dommageable que ces derniers sont moins nombreux dans le secteur que les résineux.

Des coupes nécessaires et réglementées

Les sylviculteurs ne contestent pas la pratique mais rappellent que ces coupes rases sont très encadrées par la réglementation et soumises à autorisation. Et qu'elles sont parfois nécessaires en particulier dans des forêts touchées par les scolytes, ces insectes ravageurs de bois. "Ça me fait mal à moi aussi" avoue Jany Michel, présidente de Fransylva en Corrèze, le syndicat des sylviculteurs, qui précise qu'elle comprend l'amertume du promeneur devant l'une de ces coupes rases. Mais elle rappelle que, sauf mauvais professionnels, ce qui existe regrette-t-elle, ces coupes sont faites de manières raisonnées et en prenant toutes les précautions nécessaires notamment pour limiter leur impact sur la biodiversité et l'environnement et pour permettre la régénération de la forêt.

La solution de la futaie irrégulière

Jany Michel explique par ailleurs que ces coupes rases concernent surtout des parcelles parvenues à maturité. Beaucoup de ces forêts surtout de résineux ont été plantées entre l'après-guerre et les années 70 grâce aux aides de l'État pour relancer la filière bois. "Comme ils ont été plantés à peu près tous en même temps, ils arrivent à maturité en même temps". Un argument que rejette Rémi. "Ils sont à maturité pour les industriels ! C'est à dire qu'ils sont exploitables en usine". Il indique que d'autres procédés existent, notamment les futaies irrégulières qui sélectionnent les arbres à couper et laissent les autres grandir encore. Une pratique encouragée par l'Office National des Forêts précise Rémi. Les anti coupes rases veulent inscrire ce combat dans la durée. D'autres actions sont déjà prévues et la création d'une coopérative sur le plateau de Millevaches pour racheter des parcelles est envisagée.