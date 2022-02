Plateau des Petites Roches : la station de ski va rouvrir, "une vraie renaissance" après les inondations

C'est un petit miracle pour la station de ski du Plateau des Petites Roches : un mois après les inondations qui ont ravagé une partie des pistes, elle va pouvoir rouvrir ses remontées mécaniques aux vacanciers pour ces vacances de février, dès ce samedi 5 février. "C'est une vraie renaissance", estime sur France Bleu Isère Arnaud Gaillac, responsable de la régie des remontées mécaniques.

France Bleu Isère : Rouvrir dès samedi, ce n'était pas forcément gagné. Quels travaux vous avez dû effectuer ?

Arnaud Gaillac : Alors oui, effectivement, ce n'était pas gagné de rouvrir pour le mois de février. On a dû engager des travaux avec une pelle mécanique "araignée", qui a fait la réfection de toutes les pistes qui étaient endommagée, avec des tranchées même par endroits. Après tout cela, nous sommes désormais opérationnels.

Vous avez dû remplacer des matériels ? Cela vous a-t-il coûté cher ?

Pour l'instant, on n'a pas encore engagé de remplacement de matériel, on a fait avec l'existant, avec nos propres moyens. Mais c'est parfait pour une ouverture en toute sécurité.

Vous avez pu compter sur la mobilisation de pas mal de bénévoles, ces travaux ont soudé le plateau des Petites Roches ?

Exactement ! Aujourd'hui encore, nous avons une dizaine de bénévoles sur le site pour nous aider à remettre en place quelques galonnages de sécurité sur les pistes. Tous ces travaux ont mobilisé pas mal de monde, et c'est vraiment très bien pour le plateau.

Que reste-t-il encore à faire d'ici samedi ? Quel va être le programme de ces jours-ci ?

D'ici samedi, la tâche va être de remettre en état les pistes au niveau du damage et ensuite finir le balisage des pistes pour évoluer en toute sécurité. Et puis après il ne reste plus qu'à recevoir les clients.

Quel est votre votre état d'esprit ? J'imagine qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, de joie, quand on se rappelle d'où vous venez...

Effectivement, nous sommes très heureux de rouvrir, c'est sûr. Et ça fait plaisir pour tout le plateau des petites Roches, pour toute l'économie locale. Et donc, on est très heureux de réouvrir maintenant.

Désormais se pose une autre question, celle du funiculaire. Avez-vous commencé à vous projeter sur la suite ? On parle d'une éventuelle réouverture en 2024...

Oui, effectivement, la réouverture est prévue pour 2024. Pour l'instant, on n'est encore dans la phase de constat des dégâts, avec de gros dossiers avec les assurances, et puis le début des études avant d'attaquer les travaux. Cela risque d'être un peu long, mais c'est jouable pour 2024.

La communauté de communes du Grésivaudan vous soutien, vous apporte une aide financières ?

Heureusement que nous avons la communauté de communes du Grésivaudan qui est derrière nous, qui nous aide particulièrement. Donc, ça aussi, c'est très encourageant pour la suite.

Les personnels saisonniers sont-ils restés, malgré cet arrêt pendant un mois, ou bien ont-ils dû partir ailleurs ?

Alors, pendant un mois, certains ont été en chômage partiel, d'autres employés sont partis sur la station des 7 Laux, qui nous a bien dépanné. Ça a été très bien de ce côté-là, il y a eu une vraie solidarité entre stations. Et puis là, désormais, j'ai retrouvé tout le personnel. l'ensemble des personnels seront sur le pont dès samedi matin. et personnel de cabine.

Pour le plateau des Petites Roches, pour la station, qu'est ce que cela représente ? C'est une sorte de renaissance ?

Ah oui, c'est une vraie renaissance. Dès mardi, on a pu effectuer une première séance de ski scolaire, ce qui est très importante pour les enfants du plateau. On en a encore deux autres la semaine prochaine, une vendredi aussi. Et puis, pour l'économie locale, d'avoir une petite station de ski qui vit comme ça encore, c'est très important, c'est énorme.

Avez-vous un objectif d'ici la fin février ?

Pour l'instant, non, on ne s'est pas vraiment fixé d'objectif. On va essayer d'offrir une prestation globale sur la station. On va faire notre maximum, malgré les températures qui sont annoncées et un enneigement qui risque d'être un peu compliqué, il y a un redoux qui arrive, mais on devrait quand même ressentir quelque chose de spécial ce samedi pour la réouverture...