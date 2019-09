Plomb à Notre-Dame de Paris: Mediapart épingle l’Agence Régionale de santé

Paris, France

Cinq mois après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, des nouvelles révélations de Mediapart mettent en difficulté l'Agence Régional de Santé qui fait figure d'autorité sanitaire dans ce dossier. Le site d'informations en ligne épingle l'ARS qui "en refusant d’informer et en minimisant l’étendue de la pollution" n'aurait pas "déclenché de politique de prévention des risques cohérente et suffisante."

Un manque de transparence ?

D'après cet article publié ce samedi, l'Agence Régional de Santé n' pas respecté la loi qui prévoit que des informations relatives à l'environnement sont censées être communiquées au public, au plus tard, deux mois après l’événement. Et pourtant, rappelle Mediapart "il a fallu attendre plus de deux mois pour que l’ARS organise, le 18 juillet, une conférence de presse et rende, enfin, ces résultats publics". En conséquence, selon Mediapart le président de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), a été interpellé par "ce manque de transparence".

"manœuvre dilatoire"

Dans un courrier du 16 juillet adressé à Aurélien Rousseau, président de l’ARS d’Île-de-France et que Mediapart a pu se procurer, cette autorité indépendante accuse l'ARS de "manoeuvre dilatoire" et d’ "attitude contraire à la volonté du législateur en matière d’ouverture des données publiques ". Contactée par Mediapart, concernant les remarques faites par la CADA, l'ARS n'a pas souhaité faire de commentaire.