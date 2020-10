Selon les relevés de Météo France, entre 100 et 130 millimètres de pluie sont tombés sur les Landes depuis la nuit de jeudi à vendredi. Certaines communes, comme Peyrehorade, ont connu des pics à 163 millimètres. Depuis samedi, le département est en vigilance orange pluie et inondations.

Vigilance orange pluie et inondations maintenue dans les Landes : près de 130 mm d'eau tombés depuis jeudi

La pluie ne cesse de tomber sur les Landes depuis le passage de la tempête Alex. Ce dimanche, Météo France confirme que de grosses averses se sont abattues sur le département : entre 100 et 130 millimètres d'eau tombés depuis jeudi soir. Certaines communes sont encore plus touchées, notamment dans le sud-ouest du département. Le département des Landes est en vigilance orange pluie et inondations depuis samedi 3 octobre, vigilance maintenue ce dimanche.

Les données de Météo France à retenir

Depuis jeudi soir : entre 100 et 130 millimètres de pluie sont tombés sur les Landes

de pluie sont tombés sur les Landes La région de Biscarrosse a été la plus épargnée par les pluies

a été la plus épargnée par les pluies Le sud-ouest (entre Castets, Hagetmau, Tarnos et Peyrehorade) a été le plus touché : entre 140 et 180 millimètres de pluie

(entre Castets, Hagetmau, Tarnos et Peyrehorade) a été le plus touché : entre 140 et 180 millimètres de pluie Des pointes à 200 millimètres ont été observées entre Soustons et Dax

Les communes les plus touchées par la pluie depuis jeudi soir

Peyrehorade : 163 millimètres

: 163 millimètres Capbreton : 158 millimètres

: 158 millimètres Urgons : 133 millimètres

: 133 millimètres Mont-de-Marsan : 115 millimètres

: 115 millimètres Sabres : 104 millimètres

Encore beaucoup d'averses attendues jusqu'à lundi

Selon Météo France, encore beaucoup de pluie est attendue ce dimanche soir dans les Landes. Des averses sont attendues jusqu'à lundi, dans tout le département, mais particulièrement dans le sud-ouest des Landes, zone déjà majoritairement touchée par les pluies ces derniers jours.