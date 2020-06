Plus aucune plage n'est labellisée "Pavillon bleu" dans le Grand-Est

Le "Pavillon bleu" qui distingue les ports de plaisance et les plages pour leur qualité environnementale est décerné pour la 35ème année. Le palmarès 2020 est dévoilé ce mardi 9 juin. 401 plages sont reconnues Pavillon Bleu en France sur 188 communes. La région Grand-Est est la seule en France dont aucune plage n'a été retenue

Le Grand-Est, lanterne rouge des plages « Pavillon bleu »...

En 2019, 5 plages du Grand-Est était labellisées. 4 au bord du lac d'Orient, dans l'Aube et la plage de la Warenne, à Charleville-Mézières.

Des problèmes d'assainissement

Pour la plage de Charleville-Mézières c'est surtout la non-conformité du système d'assainissement qui vaut le retrait de la labellisation, explique le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon. Warcq et certains quartiers carolomacériens ne sont pas raccordés au réseau. Les eaux usées sont rejetées dans la Meuse, voisine du plan d'eau. De même pour des effluents industriels qui doivent encore faire l'objet de conventions passées avec les entreprises. Des travaux d'un montant de 7,5 millions d'euros sont prévus pour régler la situation d'ici 2023.

C'est dejà en raison d'un non-raccordement au réseau d'assainissement que le Pavillon bleu avait été retiré au lac de Douzy en 2018. La communauté de communes des Portes du Luxembourg ne se porte plus candidate depuis. La maire de Douzy, Charline Closse, ne note pas de baisse de fréquentation pour autant.

La qualité de l'eau

Par ailleurs, les critères du label "Pavillon bleu" prévoient que la qualité des eaux de baignades soit classée comme "excellente" par l'Agence régionale de Santé, l'organisme public chargé des relevés et des analyses. Or à la Warenne, comme au lac ardennais des Vieilles-Forges qui a perdu son label en 2019, elle est simplement considérée comme "bonne".

Mais le Grand-Est sur le podium des ports de plaisance « Pavillon bleu »

Si le Grand-Est n'est pas labellisé pour ses plages, il l'est en revanche pour ses ports de plaisance avec 14 pavillons bleus décernés, comme en 2019. Parmi eux, la halte fluviale de Revin et le port de plaisance de Monthermé dans les Ardennes, ou encore, au lac du Der, les bases nautiques de l'anse du Jard, de Giffaumont-Champaubert et de Nuisement.

Le lac du Der, dans la Marne. Image d'illustration. © Radio France - Alexandre Blanc

Le Grand-Est se trouve ainsi classée comme première région non-côtière en nombre de sites labellisés, derrière le bassin méditerranéen mais devant la façade atlantique, la Manche et la mer du Nord.