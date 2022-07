Plus d'eau à Miribel-les-Echelles, en raison de la sécheresse

Le groupe Suez qui gère l'eau à Miribel-les Echelles a informé le maire, hier, lundi 18 juillet, qu'il y avait un problème d'approvisionnement en eau. Les sources qui coulent depuis le col des Mille Martyrs étaient en train de se tarir, en raison de la canicule et de la sécheresse qui en résulte. La communes est également bordé par la rivière le Guiers.

La mairie a donc fait passer le message auprès de la population -1800 habitants- qu'il fallait faire attention et restreindre sa consommation d'eau du robinet, mais certains ont paniqué et fait des stocks, qui ont contribué à vider les réservoirs en une nuit.

Arrêté municipal de restriction d'eau

La mairie a donc publié un arrêté aujourd'hui pour interdire l'arrosage du jardin, le lavage des voitures ou encore le remplissage des piscines.

Autre conséquence, le petit supermarché du village a été pris d'assaut et il n'a plus aucune bouteille d'eau à vendre. "Comme je suis fermé demain, mercredi, je me ferai livrer jeudi matin." explique le gérant.

En attendant, les élus ont acheté des bouteilles d'eau dans les communes avoisinantes et les ont distribuées aux habitants les plus fragiles, comme les personnes âgées.

des camions citernes à la rescousse

Ce mardi après-midi, des camions citernes vont venir remplir les réservoirs. Le maire, Williams Dufour, se dit inquiet car la pluie n'est pas annoncée dans les quinze jours qui viennent. "On avait déjà eu un problème de ce style en 2019" explique-t-il "mais c'était à cause des pompes qui étaient défectueuses. Là, on est dans un autre cas de figure, beaucoup plus préoccupant" conclut-il.

D'autres communes du secteur, comme la Ruchère, en Savoie, pourraient se retrouver prochainement dans la même situation que Miribel-les-Echelles.