Plus d'eau au robinet dans les prochains jours: menace sur plusieurs dizaines de communes du Nord-Isère

Si le Nord Isère souffre plus cette année, selon Emmanuel Cuniberti de la direction départementale des territoires (DDT) c'est parce que les nappes phréatiques n'y ont pas la même structure que celle de la moitié sud du département. Les pluies du printemps et les orages de l'été ont fait du bien aux sols, ce qui explique que les montagnes et les vallées soient encore très vertes. Par contre ces pluies de printemps n'ont pas rechargé les nappes phréatiques, issues dans anciennes langues glaciaires très profondes. Elles ont souffert et souffre encore du déficit de pluviométrie de l'hiver dernier.

ⓘ Publicité

À lire aussi Sécheresse : risque de coupure d'eau potable autour de Vienne

Pour connaitre le niveau d'eau potable dans votre commune

Vers le 20 juillet l'an passé, déjà, une quarantaine de communes avait connu une telle situation mais c'était plus au sud : Miribel les Echelles par exemple.