Plus d'un an après sa mise en place, le compte mobilité de l'Eurométropole de Strasbourg a du mal à démarrer

Les élus de l'Eurométropole de Strasbourg ont voulu faire ce mardi une piqûre de rappel. Près de la station Citiz Porte Blanche, Pia Imbs, la présidente, rappelle que la collectivité a mis en place depuis le lancement de la zone à faibles émissions (la ZFE), un dispositif inédit en France : le compte mobilité. "C'est une aide incitative pour ceux qui veulent abandonner leur voiture et pour encourager les mobilités alternatives. C'est un compte électronique qui peut aller de 1.500 à 2.500 euros et qui permet par exemple d'acheter des abonnements CTS ou de payer des locations de voitures en autopartage Citiz." explique-t-elle.

54 comptes mobilité activés depuis un an et demi

Une offre alléchante et pourtant, seuls 54 foyers de l'Eurométropole en bénéficient depuis sa mise en place et 127 dossiers ont été déposés. Il faut dire que la procédure pour y accéder peut paraître longue. Il faut d'abord prendre rendez-vous avec l'agence du climat. Ce qui, déjà, peut prendre plusieurs semaines admet son directeur Emmanuel Rivière, "mais nous sommes en train d'embaucher pour réduire ces délais". "Ensuite, si après discussion avec un conseiller, le foyer estime qu'il veut vendre sa voiture, on lui délivre une attestation". Une fois la voiture vendue, L'Eurométropole crédite alors le compte mobilité selon le foyer fiscal de référence.

Le montant des aides dépend du revenu fiscal de référence - (capture d'écran)

"J'ai du envoyer la preuve de la vente de ma voiture" explique ainsi Stéphane, enseignant et père de trois enfants. Il bénéficie du compte mobilité depuis l'an dernier : "Mon compte a été crédité de 2.000 euros. Il a fallu ensuite que j'aille à la CTS et chez Citiz pour l'activer chez eux. Avec ce compte, j'ai pu ainsi payer deux abonnements de tramway pour moi et ma femme et c'est grâce à lui que nous louons nos voitures Citiz, par palier de 200 euros. C'est vraiment un souci en moins."

Une fois activé, ce compte mobilité est valable trois ans. Il permet également, dans certaines boutiques partenaires, d'effectuer des réparations de vélos ou d'acheter du matériel de sécurité.