Plus d'un millier d'arbres seront plantés à Besançon cet hiver

Plus d'un millier d'arbres seront plantés à Besançon, dans tous les quartiers, cet hiver. Une campagne de plantation pour compenser les abattages liés aux maladies, et pour accroître le nombre d'arbres dans la ville.

Plus d'un millier d'arbres seront plantés cet hiver à Besançon, et cette campagne de plantation hivernale organisée par la Ville commence cette semaine dans les différents quartiers. Elle consiste à planter 1084 arbres précisément, soit deux fois plus que l'an dernier, "afin de répondre aux enjeux écologiques du changement climatique" selon la Ville de Besançon dans un communiqué.

Parmi ces 1 084 nouveaux arbres, une centaine est plantée en compensation des abattages liés aux maladies ou aux épisodes de sécheresse des dernières années. Le reste "permet d’accroitre le patrimoine arboré en ville" et vise à réduire les îlots de chaleur urbains, améliorer le cadre de vie et favoriser la biodiversité.

Ces arbres seront répartis dans les quartiers de Besançon. Les arbres et arbustes proviennent de pépinières situées dans l’Ain et en Savoie tandis que les arbres fruitiers viennent de Flagey (Doubs). ll y aura plus de 140 espèces et variétés différentes : des aulnes, chênes, charmes, cornouillers, érables, tilleuls, ormes, pommiers, aubépines, amélanchiers, cerisiers, sorbiers, pruniers etc. Selon la Ville, "cette diversité permet de limiter le risque de propagation de maladie" et de "tester le comportement des nouveaux sujets", notamment face aux fortes chaleurs et aux sécheresses.