Plus d'une centaine de milans royaux recensés en Lozère par la Ligue de Protection des oiseaux

Présent uniquement dans une partie de l'Europe, le milan royal est un rapace protégé. La Lozère est l'un des départements où ils ont élu domicile depuis une vingtaine d'années. Leur nombre est relativement stable : entre 130 à 140 individus répartis sur deux à trois dortoirs. Une douzaine de couples ont ainsi été observés en janvier 2022 par les bénévoles de la LPO (Ligue de protection des oiseaux) dans le secteur de Saint-Alban-sur-Limagnole au nord ouest de la Margeride. C'est vers le mois de juin que les jeunes, nés pendant le printemps commenceront à prendre leur envol. D'une envergure de près d'1m65, les milans royaux sont facilement observables à l'œil nu. Ils survolent leur territoire à moins de 20 mètres du sol. "C'est un rapace qui a besoin d'espaces ouverts pour pouvoir chasser. Egalement d'arbres dans des boisements de différentes tailles pour pouvoir construire son nid et nicher explique Jean-Luc Bigorne, membre de la LPO Lozère. _Ca lui permet aussi de trouverdes ressources alimentaires qui, en Lozère, sont extrêmement variées. Il se nourrit principalement de petits rongeurs, rats taupiers autres campagnols, mais il est aussi insectivore. C'est aussi un charognard opportuniste. Il peut aussi manger des invertébrés comme des lombrics. C'est un auxiliaire des agriculteurs puisqu'il peut manger en moyenne trois/quatre campagnols terrestres par jour._"

De plus en plus d'empoisonnements

Depuis quelques années, ces milans royaux sont de plus en plus victimes d'empoisonnements, le plus souvent accidentels. C'est la première cause de mortalité. "Ce sont des produits phytosanitaires utilisés par le passé et aujourd'hui interdits en agriculture pour détruire les campagnols terrestres quand ils pullulent. Les milans sont les victimes collatérales." La deuxième cause de mortalité, ce sont les chocs contre les éoliennes. Les tirs et les piégeages représentent 9% des cadavres qui ont pu être analysés. 115 cadavres ont été retrouvés en France en 2021. C'est presque deux fois plus que les années précédentes.