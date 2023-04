Plus de 1.600 personnes au festival "Déclic" à la Chapelle-Saint-Mesmin.

Aider à la transition écologique dans son quotidien. C'était un peu le leitmotiv du festival Déclic à la Chapelle Saint-Mesmin près d'Orléans ce week-end du 1er et 2 avril. La municipalité avait prévu tout un programme autour des gestes que l'on peut faire pour réduire son impact sur l'environnement mais aussi mieux appréhender, comprendre les enjeux écologiques. Au menu : des ateliers pour fabriquer des nichoirs, des hôtels à insectes avec quelques morceaux de bois. Après quelques coups de marteau aidé par les bénévoles, le tour est joué.

"Mon fils voulait absolument voir des oiseaux dans le jardin. C'est une belle initiative. C'est mieux que la télé et protéger la nature, c'est important" précise Yann venu avec Eden, âgé de cinq ans. Julie participe de son côté à l'atelier création d'hôtel à insectes avec sa faille Laura. "Un bénévole nous a expliqué que cela servira surtout aux osmies, les abeilles sauvages que je ne connaissais pas".

ⓘ Publicité

Atelier de construction de nichoirs © Radio France - Vincent Giraldo

Un peu plus loin après l'indispensable ferme pédagogique, c'est la vie des vers de terre qui fascinent les enfants. Les parents eux apprennent comment fabriquer et entretenir le composte. "Avec nos informations et en nous voyant faire, nous levons les peurs et les idées reçues. Certains ont le déclic et peuvent mieux comprendre comment intégrer cette pratique dans leur quotidien" explique Jonathan Chobriat, maitre composteur pour la métropole d'Orléans. Un besoin de pédagogie vers lequel va s'orienter les prochaines éditions du festival.

"Nous allons proposer davantage de conférences thématiques" explique Valérie Barthe Cheneau, la maire de la Chapelle Saint Mesmin. Cette année, il était question des fluctuations des quantités d’eau dans la Loire.