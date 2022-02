Plus de 10 000 signatures, la pétition contre un projet immobilier à Jullouville prend de l'ampleur

Un immeuble de 14 appartement et un parking sont en projet derrière la dune de la plage entre Jullouville et la commune voisine, Carolles. La pétition lancée par des habitants il y a moins de deux semaines atteint les 10 000 signatures.

Ce projet immobilier, ils n'en veulent pas. Les auteurs de la pétition, le collectif "Préservation Carolles-Plage" dénoncent une construction qui pourrait "dénaturer le site préservé de Carolles-Plages" et qui en plus serait près d'une zone inondable. L'immeuble doit accueillir 14 logements et 25 places de parking, "derrière la dune, face au littoral" indique le texte.

La pétition lancée il y a moins de deux semaines, a recueilli plus de 10 200 signatures, "principalement des habitants de Jullouville et Carolles" précisent les auteurs qui en appellent aux élus, le président de l'agglomération Granville Terre et Mer et le maire de Jullouville.

Le promoteur ne comprend pas cette "levée de boucliers"

Le terrain a été acquis par un promoteur granvillais, Pierre Pozzo et bien qu'il soit au bord d'une zone inondable, il respecte les normes en vigueur. D'ailleurs, Pierre Pozzo ne comprend pas cette "levée de boucliers" et souligne que la localisation de son projet est mal connue : "Il y a trois rangs de maisons construites devant mon terrain donc _je ne suis pas les pieds dans l'eau, loin de là_." Le promoteur indique également que l'immeuble doit faire 12 mètres de haut, "ce n'est pas plus haut que les maisons à droite de mon terrain."

Pierre Pozzo déplore qu'un recours potentiel en justice prenne probablement plusieurs années mais il n'a aucune inquiétude quand à l'issue, "le préfet a considéré que le permis était légal et ne l'a pas retiré," conclut le promoteur, "en 33 ans de carrière, on a eu une quinzaine de recours et on n'a jamais perdu un permis de construire."