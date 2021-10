Ce lundi 18 octobre et mardi 19 octobre, des exercices anti-submersion sont menés à La Rochelle. Plus de 11 ans après Xynthia, il s'agit de rôder les équipes techniques de la ville et de l'agglomération, notamment pour une mise en place rapide des batardeaux, des barrières anti-inondation.

Plus de 11 ans après Xynthia, exercices anti-submersion ce lundi et mardi à La Rochelle

Exercice annuel de déploiement de protections anti-submersion à La Rochelle. Ce lundi de 8 heures à 14 heures, le secteur du Gabut était concerné, avec une fermeture temporaire de la circulation avenue Michel Crépeau. Le mardi 19 octobre, à la même heure, cette fois, c'est le Vieux Port de La Rochelle qui est concerné, un secteur allant de la Tour Saint Nicolas au quai Durand.

Les tours de La Rochelle. © Radio France - Gérald Paris

Ce lundi, les services techniques de la ville et de l'agglomération, plus d'une 20aine de personnes étaient mobilisés pour mettre en place des batardeaux jusqu'au bout blanc. Ces petites barrières anti-inondation en alu, sont disposées tout au long du littoral dans des encoches prévues dans des murets de protection. Derniers remparts amovibles à la montée des eaux. Le scénario retenu pour cet exercice, c'est une submersion pire que celle vécue en 2010, à savoir 20 centimètres de plus que Xynthia.

Petite porte amovible dans un muret de protection pour faire face à une montée des eaux. © Radio France - Gérald Paris

Il faut créer des automatismes, pour le jour où cela arrive vraiment

Cet exercice est nécessaire pour rôder les équipes pour être prêtes en cas d'alerte. Avec les batardeaux, tout un puzzle est à mettre en place. Il faut tout assembler, vite et sans erreur. Sandrine Voyard, la directrice des services techniques de La Rochelle : "Il faut que le matériel soit bien préparé, que le personnel sache bien où le positionner. Il faut créer des automatismes, pour le jour où cela arrive vraiment, pour que nos équipes soient bien préparées."

Gérard Dubois, lui est conseiller municipal en charges des risques majeurs. " En cas d'alerte, on est prévenu, plusieurs heures à l'avance. _On a au moins six heures pour tout installer_. Mais cela peut-être plus ou moins compliqué si il pleut ou pas, et surtout s'il fait nuit ou si c'est en plein jour."

Ce mardi, une grande bâche sera déployée près du quai Durand à La Rochelle

Pour le mardi 19 octobre, l'exercice est un peu différent, voire spectaculaire du côté du vieux Port de La Rochelle. Si le lundi, des batardeaux ont été mis en place dans le secteur du bout Blanc et du Gabut, cette fois, c'est une grande bâche amovible qui sera déployée sur le port, près du quai Durand. Explications de Sandrine Voyard, la directrice des services techniques de La Rochelle : " La bâche très lourde à mettre en place se gonfle avec la montée des eaux pour bloquer l'eau. Cela évite une inondation des commerces ou habitations à proximité. 20 à 25 personnes sont mobilisées sur les deux jours."

