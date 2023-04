Plus de 10% des araignées sont menacées de disparition en France

Une partie des araignées va-t-elle bientôt disparaître en France ? Souvent mal-aimées et méconnues, elles sont chaque année de moins en moins nombreuses dans l'Hexagone. Selon une étude du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'Office français de la biodiversité parue ce mercredi, plus de 10% des espèces présentes en France sont menacées de disparition.

Sur les 1.622 espèces recensées en France métropolitaine, dont 127 ne se retrouvent nulle part ailleurs, 170 sont menacées, tandis que 101 autres sont proches de l'être. La situation pourrait être encore bien pire, car 30% des espèces n'ont pas pu être recensées de manière précise faute d'informations suffisantes les concernant. Pourtant, aucune araignée ne fait à ce jour l'objet d'un programme de conservation dédié ou de mesures de protection spécifiques.

L'urbanisation et le changement climatique principales menaces

Les principales raisons de la disparition des araignées sont la destruction de leurs habitats, mais aussi la pollution et le changement climatique. La sécheresse fait par exemple des ravages, particulièrement pour les araignées du sud de la France, comme celles du genre Nemesia, de petites mygales creusant des terriers, dont les femelles et leur progéniture peuvent succomber à la déshydratation dans leur refuge.

Les araignées sont présentes dans de nombreux habitats : dans les prairies ouvertes, les zones humides, mais aussi dans les massifs forestiers, les grottes, les zones sableuses littorales et les versants rocheux d'altitude. Elles jouent "un rôle clé dans les écosystèmes en régulant les populations d'insectes et constituent de bons bioindicateurs de la qualité des milieux", souligne le communiqué.

La Larinia de Jeskov et la Mygale du Luberon très en danger

Parmi les araignées les plus fragiles, la Larinia de Jeskov, qui a été vue en France seulement en 2021, est déjà "en danger critique d'extinction". Elle vit dans des milieux humides ouverts et a besoin en permanence d'eau et d'une végétation herbacée assez haute. Un habitat qui s'assèche de plus en plus avec le réchauffement climatique.

Le tourisme menace aussi plusieurs espèces, c'est le cas par exemple de la Mogrius des plages, petite araignée grise velue que l'on trouve principalement sur le littoral corse. L'Érèse sandalion dont l'arrière-train rouge à points noirs a des faux airs de coccinelle, pâtit, elle, de l'urbanisation, des pesticides touchant ses proies mais aussi de la capture d'individus par les collectionneurs. La Mygale du Luberon, endémique de France métropolitaine, est ainsi classée "en danger critique" et a peut-être même déjà disparu.