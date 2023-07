Plus de 11.000 panneaux solaires installés sur un site d'enfouissement de Dordogne

Les 11.484 de panneaux solaires s'étendent sur 8.5 hectares loués par le SMD3 à l'entreprise "Urbasolare". Directement relié au réseau électrique à Saint-Laurent-des-Homme (Dordogne) où se trouve ce site d'enfouissement du SMD3. "C'est un terrain qui malheureusement ne pourra plus servir à autre chose" souligne le maire de Saint-Laurent, Michel Donnette, "à un moment où l'on nous demande de développer les énergies renouvelables, c'est une opportunité extraordinaire pour notre territoire".

ⓘ Publicité

L'équivalent de la consommation électrique de Neuvic

Depuis une dizaine d'années, une bâche et de la terre recouvrent hermétiquement les milliers de tonnes de déchets déposés dans ces grands trous. Les panneaux solaires sont fixés à des fondations en béton, elles-mêmes posées sur l'ancienne décharge. Le site a été inauguré début juillet, mais produit du courant depuis avril 2022.

Au moins 30 ans d'exploitation

"De plus en plus, on cherche des sites de production. Mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus des casiers, c'était la solution idéale pour nous" explique Pascal Protano, le président du SMD3 qui inaugure ce projet lancé par ses prédécesseurs. "On arrive à aliment une commune équivalente à celle de Neuvic".

Ces panneaux solaires devraient fonctionner pendant trente ans au moins. L'entretien des mauvaises herbes du site sera régulièrement assuré par des moutons. Au-delà de ces trente ans, Julien Picart, chef de projet chez UrbaSolar, assure que 96% des matières qui composent les panneaux pourront être recyclés.