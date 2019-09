Plus de 12 000 panneaux photovoltaïques bientôt installés sur une ancienne décharge à Livré-la-Touche

Plus de 12.000 panneaux photovoltaïques vont être installés sur une ancienne décharge de Livré-la-Touche dans le Sud Mayenne, pour produire de l'électricité verte.

Livré-la-Touche, France

Ce sera une nouvelle vie pour une ancienne décharge à Livré-la-Touche dans le Sud Mayenne : 12 700 panneaux photovoltaïques vont être installés sur près de 9 hectares, pour produire de l'électricité propre.

Le projet avait été retoqué trois fois, explique Patrick Gaultier, le maire de Renazé et président de la communauté de communes du Pays de Craon, en 2012, 2014 et 2015, pour des questions de dimensions. Le projet a évolué, et il a été validé lors du quatrième passage devant la commission de régulation de l'énergie.

75 000 euros de retombées économiques pour le territoire

Le terrain où seront installés les panneaux appartient à la communauté de commune du pays de Craon, il sera loué par l'entreprise I.E.L, basée des Côte d'Armor. Elle va installer les panneaux et les exploiter. Les retombées économiques sont évaluées à près 75 000 euros pour le territoire, 15 000 euros de loyer, et 60 000 euros de revente d'électricité. 4000 euros seront reversés à la commune de Livré la Touche (où se situe l'ancienne décharge), 42 000 euros pour la communauté de communes du Pays de Craon, 27 000 euros pour le département de la Mayenne et 1230 euros pour la région Pays de la Loire.

"Il est urgent de faire d'autres choix" - Patrick Gaultier

Une somme non négligeable, mais l'essentiel est ailleurs pour Patrick Gaultier. "Tous les projets d'énergies renouvelables qui se présentent sur le Pays de Craon, je ne les aborde pas du côté économique. C'est un élément à prendre en ligne de compte car il y a des retombées bien sur, mais je l'aborde du côté transition énergétique. Vu ce qu'on le vit actuellement et à la vitesse où tout s'accélère, il est urgent de faire d'autres choix. Qu'il y ait globalement et collectivement une envie de faire des choses, c'est très important".

Patrick Gaultier, le maire de Renazé et président de la communauté de communes du Pays de Craon. Copier

"C'est un beau projet qui utilise un terrain désaffecté, qui n'avait plus d'autres utilités, pour ne pas impacter l'emprise de terrains agricoles. Ce terrain là s'y prête parfaitement, il est sur un coteau, il n'est pas visible, il n'y a pas d'impact visuel ni sonore", précise le maire de Livré-la-Touche, Michel Raimbault.

"C'est un beau projet qui utilise un terrain désaffecté" - Michel Raimbault

Un projet écologique qui a du sens pour le maire de Livré-la-Touche Michel Raimbault. Copier

Les travaux doivent commencer dans un an, fin 2020, pour une mise en service courant 2021. Cela doit permettre de fournir de l'électricité pour 1800 personnes.

Par ailleurs la communauté de communes du Pays de Craon a deux autres projets de panneaux photovoltaïques en cours de réflexion ou d'élaboration : des panneaux solaires installés sur le parking de la communauté de commune, en hauteur, parking qui doit être agrandi en 2020, et des panneaux installés sur les déblais des anciennes carrières de Renazé, Congrier et Saint-Saturnin. Les études environnementales ont été lancées.