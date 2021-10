156.000 arbres en plus d'ici 2026 et des forêts urbaines en 2024 : Paris se végétalise

"Planter partout où c’est possible" : voilà le credo de la mairie de Paris, dont le "plan arbre" doit être voté en conseil municipal du 12 au 14 octobre. Une ambition affichée pour laquelle "les moyens suivront" assure Christophe Najdovski, l’élu en charge de la végétalisation de l’espace public, des espaces verts, et de la biodiversité. "Un arbre, c’est l’équivalent de cinq climatiseurs, ajoute-t-il. L'arbre, c'est notre meilleur allié face au réchauffement climatique, il permet de rafraichir la ville jusqu'à 4 degrés."

Premières forêts urbaines en 2024

La première forêt urbaine de la capitale verra le jour place de Catalogne, près de la gare Montparnasse, en 2024 : "entièrement minérale aujourd'hui, elle deviendra beaucoup plus végétale", explique Christophe Najdovski. La concertation sur le projet sera lancé la semaine du 12 octobre. Parmi la dizaine de sites de la capitale encore à l'étude pour les accueillir ces forêts urbaines, les projets de la place du Colonel-Fabien et de l'Hôtel de Ville sont les plus avancés.

La forêt urbaine de l'Hôtel de Ville verra bien le jour à temps pour les Jeux Olympiques, assure la mairie, même si le dossier "plus complexe" doit être de nouveau étudié dans quelques mois. Elle a pour cela été revue en version réduite. Le projet initial consistait à remettre en terre tout le premier niveau du parking souterrain sur place. "Ce projet était plus lourd, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effondrement dans le parking, et on n'aurait pas tenu l'objectif de 2024", indique l'adjoint chargé de la végétalisation. Les plantations seront finalement cantonnées aux côtés du parvis.

70.000 plantations au bord du périphérique

Au total, 170.000 arbres doivent être plantés d’ici 2026, dont 70.000 sur les talus du périphérique, avec un double objectif de captation du CO2 et de réduire la pollution sonore. 45.000 jeunes pousses vont aussi voir le jour dans les bois parisiens, 24.000 dans les espaces verts et 10.000 dans les espaces publics.

La ville de Paris entend aussi mobiliser le secteur privé qui détient autant d’espaces verts (600 hectares) que le public. Une concertation a été menée au printemps avec des partenaires tels que la SNCF et l’AP HP pour les inciter à végétaliser leurs terrains. "On a créé une charte de l’arbre pour les propriétaires privés qu’on souhaite leur faire signer d’ici la fin d’année, précise Christophe Najdovski, avec une dizaine d’engagements comme la protection ou le développement du patrimoine arboré."

Remplacer la voiture

Aujourd'hui, la couverture végétale représente 21% de l'espace parisien selon l'indice de canopée, un outil qui permet d'évaluer la surface couverte par le végétal. Pour rendre Paris plus verte, la place de la voiture va encore se réduire confirme l’adjoint : "planter partout, ça veut dire sur les places, dans les rues aujourd’hui très minérales, mais aussi remplacer des places de stationnement. Est-ce qu'on veut des rues invivables en période de canicule, où on stocke des véhicules immobiles 90% du temps, ou est-ce qu'on veut des arbres qui vont rafraichir la ville ? Nous, notre choix est fait."

Le plan arbre prévoit ainsi de débitumer une centaine d’hectares pour y effectuer des plantations, une surface équivalente au parc des Buttes-Chaumont. "Dans les rues qui sont entièrement minérales, qui n'ont que du stationnement et pas un seul arbre, on veut faire des plantations de façon assez massive, explique Christophe Najdovski. On préfère ces bénéfices écologiques plutôt que des rues parking."

Adapter la végétation parisienne au réchauffement

14.000 replantations d’arbres abattus pour maladie ou pour des projets immobiliers sont incluses dans le plan de la mairie. Mais l’objectif n’est désormais plus de simplement compenser les arbres morts ou abattus. "Dans le plan arbre, on prévoit déjà le principe de préservation de l’existant, mais aussi celui de sur-compensation", précise Christophe Najdovski. En clair, là où les arbres abattus pour des projets immobiliers étaient parfois remplacés par des essences avec une couverture végétale plus petite, il faudra désormais assurer son équivalence. Les tarifs d’abattage vont aussi augmenter de 32%, "pour que l’arbre ne soit plus considéré comme une variable d’ajustement".

"Il s’agit aussi de planter des arbres qui seront la jusqu’en 2100 et il faut donc prendre en compte l’évolution du climat jusque là", explique l’adjoint. Une étude a été lancée il y a trois ans pour identifier les essences d’arbres et de plantes à même de s’adapter, moins gourmandes en eau et plus résistantes à la chaleur : ses résultats sont attendus début 2022. "Paris va forcément se transformer, conclut Christophe Najdovski. Aujourd’hui, on a majoritairement des platanes, on ne pourra plus en planter autant à l'avenir. _Il faudra trouver d'autres variétés d'arbres. Il faut de la diversité_."