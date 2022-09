Plus de 2.000 arbres bientôt coupés dans la forêt des Faux de Verzy

Comme tous les cinq ans, l'Office national des forêts a lancé mercredi 31 août son grand chantier "d'éclaircie sélective" dans la forêt domaniale de Verzy, dans la Marne. Pendant deux mois, plusieurs arbres seront coupés pour favoriser le développement des 900 Faux du site, ces hêtres tortueux et célèbres dans toute la France.

Certains arbres "cachaient" la lumière aux Faux de Verzy © Radio France - Clément Conte

"Ils ont une croissance peu commune car ils montent très peu en hauteur, explique Jean-Baptiste Richard, responsable environnement de l'agence Aube Marne de l'ONF. Donc les arbres qui passent au-dessus referment le couvercle forestier et la canopée, et le Faux de Verzy, en dessous, ne peut pas faire concurrence. Il est privé de lumière et si on n'intervenait pas, il dépérirait."

Un arbre coupé juste devant un fau de Verzy © Radio France - Clément Conte

47.000 euros de chantier

Au total, 2.400 arbres devraient être coupés d'ici la fin octobre, date programmée de la fin du chantier : "On va retirer des arbres qui présentent un danger pour les Faux, qui peuvent leur tomber dessus. Mais on va aussi retirer des arbres sains, pour amener cette fameuse lumière et permettre aux Faux de mieux se développer et se reproduire."

Certains arbres coupés restent sur le sol, pour favoriser la biodiversité. D'autres sont vendus pour financer une partie de ce chantier. Son coût : 47.000 euros, pris en charge par le Ministère de la transition écologique.