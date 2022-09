Plus de 200 élus de l'Indre formés aux enjeux du réchauffement climatique

Les élus de tout le département de l'Indre ont été nombreux à répondre favorablement à l'invitation lancée par la Préfecture et le Conseil départemental, en partenariat avec l'ADEME et l'ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique). Mardi 27 septembre, près de 250 d'entre eux, maires, conseillers municipaux et départementaux, ont participé à une première formation aux enjeux du réchauffement climatique. Trois heures pour aborder ce sujet central, dont les effets se font déjà sentir au quotidien.

Prise de conscience accélérée

Participants, partenaires et organisateurs le reconnaissent aisément : si cette formation avait eu lieu en début d'année 2022, il n'y aurait sûrement pas eu autant de monde. "Il faut dire que l'été que l'on vient de traverser aide à la prise de conscience, ça rend les choses très concrètes" explique le préfet de l'Indre, Stéphane Bredin. "On a eu énormément de feux agricoles, et avant cela tout le monde se souvient de l'épisode de grêle du moi de mai, ça rend les choses très concrètes." Après une présentation du changement climatique dans l'Indre assurée par l'ONERC et Météo France, puis des témoignages de pompiers du SDIS, d'agriculteurs et de projet de végétalisation de cour d'école à Issoudun, les élus étaient invités, par petits groupes, à échanger sur les problématiques liées au réchauffement climatique auxquelles ils font face. Risques incendies, préservation des milieux naturels, contrôle de la qualité de l'eau, les exemples ne manquent pas.

Évaluer les risques et les solutions

Au-delà du partage du constat que le réchauffement climatique est bel est bien déjà là, la formation avait aussi pour but de donner des pistes de réflexions pour limiter ses effets. "Il faut parler de choses très concrètes, et évaluer ce qu'on appelle la vulnérabilité" explique Camille Dubrulle ingénieure à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. "Par exemple, si les étangs de la Brenne s'assèchent, non seulement c'est dangereux pour la biodiversité, mais il y aura aussi un impact sur l'économie touristique du département" énumère-t-elle.

Des pistes de réflexion sont aussi abordées, pour limiter ces effets, car les élus peuvent agir à leur échelle. "70% des investissements, en valeur, sont assurés par les collectivités locales, alors nous sommes en première ligne", assure François Avisseau, élu d'Eguzon-Chantôme et conseiller départemental du canton d'Argenton-sur-creuse. "Mais il faudra aussi une approche plus opérationnelle pour mettre concrètement en place les idées, il va falloir parler sous à un moment".

D'autres formations, avec des modules plus ciblés, seront organisées dans les prochains mois.