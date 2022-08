Plus de 200 pompiers isérois envoyés en renfort dans le Sud depuis le début de l'été

Actuellement 20 sapeurs-pompiers isérois sont mobilisés dans le Sud de la France pour prêter main forte à leurs collègues engagés sur les feux de forêts. Après avoir combattu les flammes dans le Gard, ils se trouvent actuellement dans le Vaucluse. La semaine dernière, ils étaient 32 sur le front des incendies, dont Gilles Coudoulet.

Durant une semaine, lui et ses collègues ont travaillé sur plusieurs secteurs. "En Gironde la tension était un peu retombée, note le commandant, puisque le feu était établi depuis 10 jours et donc on était plutôt sur des phases de noyage de lisières ou de gestion d'attaque de reprise... même si on courait d’un côté à l’autre pour traiter les différentes reprises. L’attention est nettement plus palpable et plus fatigante quand on part sur des feux naissants comme on a eu l’occasion de le faire sur le feu de Gignac dans l’Hérault, et sur le feu de Lussas en Ardèche : quand on est arrivé le feu était encore en plein développement." En plus du feu, il y a les longues heures de route et les nuits sur les lits de quand. Les organismes des sapeurs-pompiers sont mis à rude épreuve.

Une mobilisation exceptionnelle

Des renforts "feux de forêt" sont envoyés tous les ans dans les départements qui en ont besoin. Tous les pompiers mobilisés, professionnels comme volontaires, ont été formés pour ce travail spécifique. "L’Isère fournit un groupe de renfort feux de forêt au sein de la colonne Sud-Est pendant 15 semaines, précise le commandant Coudoulet, de la fin juin jusqu’à fin septembre. Là c’est vraiment exceptionnel dans le sens où la colonne qui est mobilisée pendant les 15 semaines est déjà partie 5 fois ; une année normale on descend 2 ou 3 fois dans la saison..." Une année exceptionnelle car l'ampleur des sinistres l'était aussi. L'officier fait le calcul : "en cumulé on doit avoir plus de 200 sapeurs-pompiers qui ont déjà été engagés."

La cainte des orages

Heureusement les feux de forêt ont épargné le département. Mais ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas prévient Gilles Coudoulet : "oui le danger est prégnant. Il n'y a qu’à voir les contreforts de la Chartreuse, du Vercors : la végétation qui est vraiment grillée... donc on a toutes les conditions pour faire des feux d’ampleur - sans commune mesure avec ce qui se passe bien sûr en Gironde ou dans le Sud de la France, mais on peut avoir notamment des feux difficiles d’accès qui pourraient nous poser de gros problèmes donc il faut vraiment être vigilant et très prudent en ce moment." Rappel utile : pas de feux de camps en forêt par exemple, n'importe où en Isère... Des impacts de foudre aussi pourraient déclencher un sinistre en mettant le feu à l'humus, très sec. "C’est un peu ce qu’on a eu en début de saison de la mi-juin à la à la fin juin, se souvient le pompier: on a plusieurs impacts de foudre qui ont nécessité qu’on intervienne."