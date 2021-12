Plus de 25 degrés au pied des Pyrénées : le Nouvel An sera chaud en Occitanie

Avec plus de 25 degrés attendus au pied des Pyrénées pour le Nouvel An, le réveillon s'annonce chaud en Occitanie !

Les prévisions de Météo France pour la dernière semaine de l'année font état de températures d’une douceur exceptionnelle pour les derniers jours de 2021 dans le grand sud-ouest.

Des records de températures pourraient tomber au pied des Pyrénées

Les prévisions vont être affinées dans les heures qui viennent, mais les températures seront clairement au-dessus des valeurs de saison selon Gaétan Heymes, prévisionniste à Météo France.

Une vague de douceur confirmée par Thibault Guinaldo, prévisionniste à Météo France en charge du Midi toulousain : "Cette vague de chaleur sera causée par une masse d'air chaude qui va arriver d'Espagne en milieu de semaine. Les villes situées au pied des Pyrénées comme Saint-Girons, Foix et Saint-Gaudens seront touchées. On attend des températures _autour de 25 à 26 degrés pour le 31 décembre_, ce qui dépasserait le record de 1966, qui était de 22 °C." Thibault Guinaldo confirme que la barre des 27 degrés pourrait être atteinte très localement, "même si les modèles peuvent encore évoluer".

Un réveillon "sans les doudounes"

La douceur va aussi toucher Toulouse et son agglomération avec 18 degrés attendus le 31 décembre. Selon Thibault Guinaldo, "on serait entre 7 et 8 degrés au dessus des normales de saison."

A températures exceptionnelles, mesure exceptionnelle : Thibault Guinaldo s'est risqué à une prévision sur la tendance vestimentaire de cette fin d'année : "Le réveillon, le réveillon de la Saint-Sylvestre risque de se faire sans les doudounes !"