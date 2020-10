Plus de trois tonnes de déchets ramassées dans le Léman en un week-end

"Net'Léman" avait lieu ce week-end autour et dans le lac Léman, en Suisse et Haute-Savoie. L'opération de nettoyage a rassemblé 1000 bénévoles. Ils ont permis de ramasser un peu plus de trois tonnes de déchets.

L'opération de nettoyage du lac Léman avait lieu ce week-end en Suisse et à Thonon, en Haute-Savoie. Baptisée "Net'Léman", elle est organisée tous les deux ans. Pour l'occasion, 1000 bénévoles et 300 plongeurs sont partis à la chasse aux détritus dans et sur les bords du lac.

L'opération de nettoyage du Léman à Cologny, en Suisse - ASL

L'opération Net'Léman à Cologny, en Suisse - ASL

Un exemple de déchets ramassés - ASL

1000 bénévoles ont nettoyé le Léman - ASL

Un bien meilleur bilan que lors de la dernière édition

En 2018, cinq tonnes de déchets ont été ramassées. Le bilan est bien plus positif cette année avec "seulement" 3,4 tonnes. "Il y a eu quand même une prise de conscience de la part de la population" explique Suzanne Mader, secrétaire générale de l'association pour la sauvegarde du Léman.

Le bilan en détail de l'opération Net'Léman cette année :

640 kg de plastique

1550 bouteilles en PET

3000 canettes aluminium

22 600 mégots de cigarette

138 masques

Objets "insolites" : 36 pneus, une pelle un mât de bateau, une vieille radio

Les objets ramassés à Nyon, en suisse - ASL

A port Ripaille, à Thonon, ont été ramassé 279 kg de déchets dont 55 kg de plastique et 200 mégots. Depuis la création de l'événement en 2005, 117 actions ont eu lieu tout autour du Léman, dans 32 villes et communes, et 120 000 kilos de déchets ont été récoltés.